‘Miedo’ a Trump sí se hizo sentir en las remesas: Caen a tasa anual por primera vez desde 2013

La caída en las remesas durante 2025 también fue causada por un deterioro en el mercado laboral de EU.

El miedo a la deportación afectó a las remesas: México recibió 61 mil 791 millones de dólares en todo 2025, lo que representó una caída de 4.6 por ciento en comparación con el año anterior, reportó el Banxico este martes 3 de febrero.

Esta es la primera caída a tasa anual de las remesas enviadas por los paisanos en Estados Unidos desde 2013, luego de que los envíos subieron a niveles récord en el periodo pospandemia.

¿Por qué los paisanos mandaron menos remesas a México en 2025?

Gabriela Siller, analista de Grupo Financiero Base, destacó que la caída de las remesas en 2025 fue la más pronunciada desde 2009, cuando bajaron 1.5 por ciento.

“La caída de las remesas en 2025 se debió al deterioro del mercado laboral de Estados Unidos y al miedo de los migrantes a salir a trabajar por la posibilidad de ser deportados”, explicó.

El Gobierno de EU lanzó una agresiva campaña de redadas migratorias, como parte del compromiso de Donald Trump de deportar a un millón de migrantes sin documentos en 2025.

Gabriela Siller agregó que las remesas enviadas desde EU representaron 3.4 por ciento del PIB de México en 2025, su menor proporción desde 2009.

El dato negativo ya era esperado por los analistas. Por ejemplo, en un reporte con cifras a noviembre, Valmex Casa de Bolsa proyectó que si bien los datos de diciembre podrían presentar un ligero repunte por factores estacionales, hacia adelante el deterioro del poder adquisitivo limitaría el ingreso disponible de las familias que dependen de las remesas.

“Los niveles se podrían mantener elevados, pero es probable que la caída en los flujos persista, con implicaciones relevantes para el consumo privado”, expuso.

¿Cuántos millones de dólares recibió México en remesas en diciembre?

El Banco de México informó que nuestro país captó 5 mil 322 millones de dólares en diciembre, un crecimiento de 1.9 por ciento comparado con el mismo mes, pero de 2024.

A tasa mensual, las remesas recibidas por México en diciembre fueron 3.8 por ciento mayor que las registradas en noviembre, cuando se tuvo una variación negativa. En resumen, en todo 2025 hubo seis meses de caídas a tasa anual, con un saldo promedio de 5 mil 149 millones de dólares, desde los 5 mil 396 millones de dólares de un año antes.

El superávit de la cuenta de remesas para los últimos doce meses por 60 mil 608 millones de dólares resultó mayor al saldo acumulado a doce meses reportado en noviembre de 2025 de 60 mil 520 millones de dólares, informó el Banxico.