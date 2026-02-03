Trump festeja guerra que ‘quitó’ a México la mitad de su territorio: ‘EU capturó heroicamente la CDMX’

Donald Trump festejó la guerra de EU que ‘arrebató’ a México la mitad de su territorio. (Foto: EFE)

El presidente Donald Trump conmemoró este martes 3 de febrero los 178 años de la “victoria legendaria” de Estados Unidos en la guerra con México (1846-1848), que terminó con la pérdida de la mitad del territorio mexicano.

La Casa Blanca emitió este inédito mensaje, ya que el Gobierno estadounidense no solía conmemorar esa fecha, en un momento en el que Trump ha sugerido la posibilidad de atacar al narcotráfico dentro de territorio mexicano, algo que rechaza el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Hoy se conmemora el 178 aniversario del triunfo de nuestra nación en la guerra entre México y Estados Unidos, una victoria legendaria que aseguró el suroeste de Estados Unidos y reafirmó la soberanía estadounidense”, dijo Trump.

Trump rememoró las victorias en California y Nuevo México, entonces territorios mexicanos, y recordó la captura “heroica” de la capital mexicana en septiembre de 1847.

“Tras una serie de victorias en los territorios mexicanos de California y Nuevo México, en un triunfo decisivo para la soberanía estadounidense, EU capturó heroicamente la Ciudad de México”, escribió el mandatario.

Esa victoria, añadió, allanó el camino para el Tratado de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848, por el cual México cedió a Estados Unidos “el 55 por ciento del territorio anterior a la guerra”.

Trump aseguró que, “guiado” por la victoria estadounidense en ese conflicto, no ha escatimado esfuerzos en “defender” la frontera sur contra “la invasión de inmigrantes ilegales” y el tráfico de drogas.

Trump presume ‘acuerdos comerciales históricos’ con El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala

El presidente Donald Trump, cuya estrategia de seguridad nacional busca reforzar el liderazgo de Estados Unidos en el continente americano, afirmó que logró “acuerdos comerciales históricos” con El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala, que darán acceso a sus mercados, y que ha impedido que China “controlara” el Canal de Panamá.

En el comunicado, Trump vincula su política exterior con “la Doctrina Monroe”, la tesis elaborada por el presidente James Monroe en 1823 en contra de la influencia europea en la región, resumida en la frase “América para los americanos”.

Las relaciones con México han sido uno de los ejes de la política de Trump desde que inició su segundo mandato, con una agenda de deportaciones masivas, mayores controles fronterizos, posibles acciones militares contra los carteles y la amenaza de aranceles como método de presión negociadora.

Sheinbaum ha mantenido una postura pragmática y negociadora en su relación con Estados Unidos, evitando el choque directo, pero insistiendo en la necesidad de una relación de “cooperación, no subordinación”.