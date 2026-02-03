Groenlandia ‘ve esperanza’ en negociación con Trump... pero admite que ‘preocupación es muy alta’

El Ministerio de Exteriores de Groenlandia aseguró que EU ha sido 'aliado y amigo' durante muchos años.

La ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, afirmó este martes 3 de febrero que la creación de un grupo de trabajo formado por Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos para negociar directamente la relación de Washington con la isla autónoma danesa aporta “una sensación de esperanza en el futuro”.

“Nuestra preocupación sigue siendo muy alta, pero si comparamos la situación de hace solo tres semanas con la actual, veo más esperanza en el futuro y, al mismo tiempo, comprendo lo importante que es seguir esta vía diplomática para comunicarnos directamente, en lugar de hacerlo a través de los medios de comunicación”, dijo Motzfeldt durante la conferencia Arctic Frontiers 2026 que se celebra en Tromso (Noruega).

“Creo que la decisión de crear este grupo de trabajo nos da una sensación de esperanza y, por supuesto, haremos todo lo posible por encontrar la mejor solución posible”, añadió.

¿Cuál fue el pacto entre Groenlandia, Dinamarca y EU?

Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos pactaron crear un grupo de trabajo conjunto para estudiar las preocupaciones de seguridad de Washington en la región del Ártico, pero respetando la soberanía danesa y el derecho a decidir sobre su futuro de los casi 57.mil habitantes de la isla.

Motzfeldt aseguró que Estados Unidos ha sido “un aliado y un amigo” durante muchos años y sigue siéndolo, además de desempeñar un papel muy importante para la seguridad de Groenlandia.

“Pero la retórica que han usado no es algo que escuches de un aliado, así que la situación ha requerido muchos esfuerzos de nuestra parte para encontrar soluciones”, señaló.

‘Groenlandia no está en venta’, insiste ministra

La ministra groenlandesa afirmó que la situación actual requiere mucho diálogo, aunque insistió en que las “líneas rojas” de Groenlandia no han cambiado y siguen siendo muy claras.

“Nos mantenemos firmes con el Reino de Dinamarca y nuestro derecho a la autodeterminación, la integridad territorial, el orden mundial y el derecho internacional. Groenlandia no está en venta, ni hoy ni en el futuro”, dijo.

Motzfeldt participó en una mesa redonda en el marco de la conferencia sobre el Ártico de Tromso junto a la alta representante europea de Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, y el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, entre otros invitados.