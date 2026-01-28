¿Amenazas de Trump a Groenlandia dieron miedo a Suiza? Incrementará gasto militar durante 10 años

Trump ha insistido en los últimos meses en comprar a Groenlandia, por lo que la OTAN ha intervenido con apoyo militar. (Especial).

Suiza planea un aumento temporal de su impuesto al valor agregado para impulsar el gasto militar.

Para financiar la modernización de equipos obsoletos en medio de un panorama de seguridad en deterioro en Europa, el gobierno propone aumentar el impuesto a las ventas del país en 0,8 puntos porcentuales durante 10 años a partir de 2028.

“Debido a los recortes presupuestarios de las últimas décadas, el ejército no está suficientemente equipado para contrarrestar adecuadamente las amenazas más probables”, dijo el miércoles en un comunicado, añadiendo que se requieren unos 31 mil millones de francos (40 mil millones de dólares) para mejorar “sustancialmente” la situación de seguridad.

El plan requiere el apoyo de los legisladores y también se someterá a votación nacional gracias a las normas de la democracia directa suiza.

Actualmente, el tipo impositivo estándar del IVA en Suiza es del 8,1 por ciento, uno de los más bajos de Europa.

Los ingresos fiscales adicionales se destinarán a un fondo destinado a compras militares, según el comunicado. Dicho fondo podrá endeudarse, pero deberá estar libre de deudas al final del período de 10 años.

El gobierno afirmó que su objetivo es presentar un proyecto de ley a finales de marzo, y que el asunto se asignará al parlamento en otoño. El cronograma contempla una votación nacional en el verano de 2027 para permitir que el aumento de impuestos entre en vigor el 1 de enero de 2028.

No está claro si la medida obtendrá respaldo en un plebiscito: también se está preparando una propuesta independiente para elevar el IVA al 8,8 por ciento—para financiar un aumento de las pensiones que los votantes respaldaron en 2024—. Los prolongados debates en el parlamento ya han desbaratado el cronograma del gobierno, que inicialmente preveía que el aumento entrara en vigor este mes.

Además, la cámara alta del Parlamento ha exigido un aumento aún mayor para financiar la posible abolición de una estructura fiscal que perjudica a las parejas con doble ingreso —la llamada “penalización por matrimonio” — que se someterá a votación el 8 de marzo.

Suiza, que es neutral, no es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea y gasta el equivalente a tan solo el 0,7 por ciento de su producto interior bruto en defensa, menos de la mitad de la media europea.

Tras obtener financiación para las adquisiciones, la gestión del dinero ha sido un reto, con retrasos y el aumento de los costes en proyectos clave que han provocado la dimisión del ministro de Defensa a principios de 2025. Estos problemas han dejado al país con equipos obsoletos.

Ante la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y la retirada de la seguridad estadounidense en Europa, hay planes para aumentar el gasto anual de defensa al 1 por ciento del PIB para 2032.

Sin embargo, según la declaración del miércoles, este aumento no es suficiente para la necesaria mejora de las capacidades, por lo que se necesita un aumento de impuestos adicional.

“El equipo de defensa se ha encarecido considerablemente, en parte debido a la inflación y al fuerte aumento de la demanda. Además, se requieren grandes pagos iniciales”, declaró el ministro de Defensa, Martin Pfister. La financiación actual “ya no refleja la realidad de este mercado”.

Otros modelos que se consideraron para financiar los gastos militares fueron un impuesto a las transacciones financieras, un impuesto al patrimonio, un impuesto sobre la renta de sociedades y mayores deducciones salariales, según el subsecretario general del Ministerio de Defensa, Marc Siegenthaler. «Desde una perspectiva económica y financiera, el IVA resultó ser la solución menos perjudicial».

En declaraciones a la prensa en Berna, Pfister también fue interrogado sobre el retraso en la entrega de los sistemas de defensa aérea terrestre Patriot desde Estados Unidos. El esfuerzo por priorizar el apoyo a Ucrania ha implicado que el pedido de Suiza no cumpla con el plazo inicial de 2028.

“Tenemos la firme voluntad de poder adquirir estos sistemas”, dijo Pfister. “Suponemos que recibiremos el Patriot un poco más adelante. Estados Unidos nos comunicará esa decisión relativamente pronto”.