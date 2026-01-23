‘Coincidimos en que la OTAN aumente su participación en el Ártico’: Dinamarca previo a reunión con Trump

Los líderes políticos expresan su incertidumbre sobre las decisiones de Trump sobre Groenlandia.

La primera ministra danesa viajará a Groenlandia para conversar sobre el futuro de la isla después de que el presidente Donald Trump aparentemente redujera sus amenazas de apoderarse del territorio ártico.

La danesa Mette Frederiksen vuela a Nuuk desde Bruselas, donde asistió a una cumbre de líderes de la Unión Europea y se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En la capital groenlandesa, se reunirá con el primer ministro del territorio, Jens-Frederik Nielsen, según informó su oficina en una publicación en X.

“Estamos de acuerdo en que la OTAN debería aumentar su participación en el Ártico”, declaró Frederiksen en otra publicación en X tras reunirse con Rutte. “La defensa y la seguridad en el Ártico son un asunto de toda la alianza”.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Groenlandia?

Donald Trump ha declarado haber acordado un acuerdo marco con Rutte sobre Groenlandia. También ha afirmado que no usará la fuerza para tomar el control del territorio, que forma parte del Reino de Dinamarca, pero tiene su propio gobierno.

Los líderes daneses y groenlandeses han acogido estas declaraciones como señales de distensión, aunque los responsables políticos también han expresado su escepticismo sobre si Trump podría volver a cambiar de rumbo.

Para los líderes nórdicos, la línea roja en cualquier acuerdo es la soberanía y la integridad territorial, así como el derecho a la autodeterminación de los groenlandeses. Ambos han señalado su disposición a debatir todos los demás aspectos para mejorar la seguridad del Ártico.

En Copenhague, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, declaró que solo se ha establecido un marco, no un acuerdo real, sobre Groenlandia tras las conversaciones entre Rutte y Trump.

Esto sabemos sobre el acuerdo entre Trump y la OTAN

El ministro de Asuntos Exteriores declaró a la prensa que se está trabajando en la elaboración de un plan de solución entre Estados Unidos y Dinamarca, “que también incluye la dimensión de la OTAN”.

Mientras tanto, Nielsen, de Groenlandia dijo que está abierto a opciones, incluida una misión permanente de la OTAN. Frederiksen se ha mantenido firme durante toda la crisis.

El jueves, pareció desestimar la solución propuesta por Rutte, afirmando que este “no tiene mandato” para negociar en nombre del Reino de Dinamarca sobre cuestiones de soberanía de Groenlandia. Más tarde ese mismo día, se relajó un poco, indicando que las negociaciones son el camino a seguir, con una salvedad.

“Por supuesto, esto debe hacerse de manera adecuada y respetuosa, y ahora estamos comprobando si es posible hacerlo”, dijo en Bruselas.

A veces llamada la “Dama de Hierro” de Dinamarca (un apodo acuñado originalmente en la década de 1970 para describir a la entonces primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher), Frederiksen ha apreciado su imagen de líder dura e inflexible que desprecia la debilidad.

No es ajena a las crisis, ya que estuvo en la mira de Trump por primera vez en 2019, durante el primer mandato del presidente, cuando expresó por primera vez su interés en el territorio ártico.

Trump la llamó “desagradable” y canceló un viaje a Dinamarca. En 2022, fue reelegida en una votación anticipada convocada en medio de la controversia por el sacrificio de visones durante la pandemia, donde se la vio extralimitándose en sus atribuciones.