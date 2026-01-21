¿Cuáles son los depósitos de tierras raras en Groenlandia que tanto interés despiertan en Trump?

Cuáles son los proyectos mineros en Groenlandia que podrían cambiar el tablero sobre el dominio de las tierras raras que domina China. (Shutterstock)

Donald Trump aceptó que su interés por controlar Groenlandia se centra en la riqueza de la isla en tierras raras y minerales estratégicos. El mandatario señaló que Estados Unidos compite con China y Rusia por el control del territorio debido a su importancia geopolítica.

“Existen muchas tierras raras y minerales bajo cientos de metros de hielo; es por eso que Groenlandia se convirtió en un territorio estratégico para nosotros (EU)”, dijo Trump desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Ante esta declaración surge el cuestionamiento sobre cuáles son las tierras raras y minerales presentes en Groenlandia que despiertan el interés de Trump.

¿Cuáles son las tierras raras que hay en Groenlandia?

Groenlandia posee varios depósitos relevantes de tierras raras y minerales estratégicos. Sin embargo, dos proyectos ubicados al sur de la isla destacan por su potencial para posicionarse entre los más grandes del mundo, lo que desplazaría a China de su dominio en la extracción y el procesamiento de estos elementos.

Kvanefjeld (Kuannersuit): Localizado cerca de la ciudad de Narsaq, este yacimiento de elementos múltiples concentra una estimación superior a mil millones de toneladas de recursos minerales, entre ellos tierras raras y zinc, de acuerdo con un reporte del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia (GEUS, por sus siglas en inglés) y del Ministerio de Recursos Minerales del Gobierno de Groenlandia.

Kringlerne (Killavaat Alannguat): Situado también en la provincia de Gardar, este depósito forma parte del proyecto “Tanbreez”. Desde el punto de vista geológico, alberga una estimación de recursos inferidos de 4 mil 700 millones de toneladas de mineral, con énfasis en la eudialita, rica en tantalio, niobio y tierras raras, según el mismo informe.

Además, Groenlandia cuenta con otros depósitos considerados “prometedores”, como Motzfeldt Sø, rico en niobio y tantalio, y Sarfartoq, un complejo de carbonatita con alto potencial de tierras raras.

¿Para qué sirven las tierras raras que se encuentran en Groenlandia?

Los nombres de los elementos clasificados como tierras raras pueden resultar poco conocidos para gran parte de la población. No obstante, se trata de materiales esenciales para numerosos productos de uso cotidiano.

Estos recursos son clave para la fabricación de dispositivos como teléfonos inteligentes, pantallas, imanes de alta potencia y componentes necesarios para tecnologías verdes, entre ellas turbinas eólicas y vehículos eléctricos, además de diversas aplicaciones industriales.

Este contexto explica la presión de Donald Trump sobre Dinamarca y algunos países de la OTAN que se oponen a que Estados Unidos controle Groenlandia, bajo el argumento de un tema de “seguridad nacional” y la supuesta amenaza de China y Rusia.

Recordar que en octubre de 2025, China, el principal extractor y productor de tierras raras, propuso imponer controles de exportaciones de esos materiales, lo que llevó a un nuevo momento de tensiones con Estados Unidos.