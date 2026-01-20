‘Si estamos divididos, se acaba una era’: Presión de Trump sobre Groenlandia aumenta tensiones en Europa

El enfrentamiento de Europa con Donald Trump por Groenlandia se está convirtiendo rápidamente en algo más que una simple disputa. Líderes de todo el fragmentado continente se encuentran en una misión desesperada por rescatar lo que puedan de los escombros de la alianza transatlántica, sin tener una idea clara de cómo hacerlo.

La renovada exigencia de Trump para que Dinamarca entregue la isla más grande del mundo, sumada a nuevas amenazas arancelarias y a la intención de crear un foro de seguridad global rival de las Naciones Unidas, ha llegado en un momento de vulnerabilidad. Ya dividida por la guerra de Rusia en Ucrania, la Unión Europea se encuentra en una situación económica difícil y no sabe hasta qué punto puede confiar en las garantías de seguridad estadounidenses que antaño formaron su base.

Los líderes europeos que llegan al Foro Económico Mundial de Davos esta semana se esfuerzan no solo por gestionar a Trump, sino también por gestionarse entre sí. El canciller alemán, Friedrich Merz, busca el diálogo, el presidente francés, Emmanuel Macron, se opone abiertamente, y los estados más pequeños observan con ansiedad si esta crisis genera solidaridad europea o revela cómo puede fracturarse bajo presión.

“O nos mantenemos unidos o estaremos divididos”, declaró el primer ministro belga, Bart de Wever, quien se reunirá con Trump en Davos, durante una mesa redonda. “Si estamos divididos, se acaba una era. Ochenta años de atlantismo están llegando a su fin”. De Wever afirmó que ya no considera a Estados Unidos un aliado.

Merz espera poder razonar con Trump cuando llegue a los Alpes suizos el miércoles. Pero cada vez más europeos concluyen que la relación ha llegado demasiado lejos para eso.

Trump ha mostrado su desprecio por la UE y sus valores liberales desde el inicio de su carrera política, y la última arremetida ya se avecina. Ahora, la ruptura con Washington plantea un problema existencial para el bloque, ya que el apoyo estadounidense ha sustentado todo el proyecto europeo, el punto de encuentro sobre el que se unieron las naciones.

“El riesgo geopolítico que otros países podrían estar considerando es la implosión de la UE”, declaró Thomas Gomart, director del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) en París. “A veces parece que con solo hablar de esto se corre el riesgo de que se convierta en una profecía autocumplida”.

La gente necesita empezar a pensar seriamente en el futuro del bloque, afirmó.

El mundo del dinero, mientras tanto, no se toma los acontecimientos con calma. Las acciones extendieron su ola de ventas global, mientras que algunas empresas mantuvieron en suspenso sus planes de financiación en el mercado de deuda europeo. Un fondo de pensiones danés para profesores y académicos anunció que se desharía de los bonos del Tesoro estadounidense porque las políticas de Trump están creando demasiado riesgo crediticio.

Moscú está dispuesto a aceptar la lógica de la reivindicación de Trump sobre Groenlandia para justificar su ocupación de amplias zonas de Ucrania, incluida la península de Crimea. “Crimea no es menos importante para la seguridad de la Federación Rusa que Groenlandia para Estados Unidos”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en una conferencia de prensa en Moscú. “Las reglas ya no las dicta Occidente en su conjunto, sino un solo representante de este. Para Europa, esto supone una profunda conmoción”.

Un alto funcionario europeo que llegó a Davos el martes afirmó que muchos colegas coinciden en que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial ha terminado y que la apropiación de tierras por parte de Trump transformará la política mundial. Expresó su temor de que los líderes europeos pudieran acordar la entrega de Groenlandia en un nuevo intento por apaciguar a la Casa Blanca.

En una reunión de ministros de finanzas europeos celebrada en Bruselas el lunes y el martes, los funcionarios se mostraron conmocionados por la pérdida del apoyo y la amistad estadounidenses y la rapidez con la que esta se ha convertido en hostilidad. Varios expresaron su inseguridad sobre cómo responder al aluvión de amenazas y exigencias, en constante cambio y sin lógica alguna.

También expresaron su desconcierto ante el drástico cambio de actitud de sus homólogos estadounidenses y se preguntaban cómo la relación pudo haber ido tan mal. Un funcionario danés reflexionó sobre los soldados de su país que murieron junto a sus camaradas estadounidenses en Afganistán después de que los aliados respondieran a la invocación por parte de Estados Unidos de la cláusula de defensa colectiva de la OTAN tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“Es triste y totalmente absurdo que tengamos un presidente estadounidense que nos chantajea a todos”, declaró la ministra de Finanzas sueca, Elisabeth Svantesson, a la prensa en Bruselas el martes.