‘Golfo de Trump suena bien’: Presidente bromea con otro cambio de nombre en aniversario de su Gobierno

Trump anunció el 'cambio' del nombre del Golfo de México hace un año, cuando tomó posesión de la Presidencia de EU.

El presidente Donald Trump bromeó este martes 20 de enero con que aún está “a tiempo” de ponerle su nombre al Golfo de México.

“Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (...) El Golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo”, dijo en una rueda de prensa para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.

Fue justo hace un año, el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump anunció que cambiaría el nombre del Golfo de México a Golfo de Estados Unidos (America), una decisión que no cayó bien al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mandatario advirtió que no hablaba en serio a los periodistas reunidos en la abarrotada Sala de Prensa de la residencia ejecutiva. “Estoy bromeando, ¿saben?. No iba a llamarlo el Golfo de Trump, porque mañana ya puedo ver los titulares: ‘Trump quería nombrarlo el golfo de Trump, pero fue rechazado por su equipo’”.

¿Por qué Trump defiende que el Golfo sea de EU y no de México?

Durante su intervención ante la prensa, Trump defendió el rebautizo del Golfo porque, según dijo, Estados Unidos “tiene el 92 por ciento de la costa”, una afirmación incorrecta independientemente del cálculo que se emplee para establecer cuánta costa tiene cada uno de los muchos países que se sitúan en la zona.

“Siempre me molestó. Diría que tenemos la mayor parte de la costa. México tiene un pequeño porcentaje. Hablan de 8 por ciento, pero nosotros tenemos 92 por ciento, y yo me dije: ‘¿Por qué? ¿Por qué es el Golfo de México? Debería ser el golfo de Estados Unidos’“, agregó.

Trump hizo oficial el cambio de nombre con una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, en la que instruyó usar ‘Gulf of America’ o ‘golfo de Estados Unidos’ en los documentos federales.

El cambio fue recibido con opiniones divididas: Su base lo celebró como una muestra más de la “superioridad estadounidense en la región”, mientras que suscitó rechazo entre varios países de América Latina, en especial de México, donde se sigue llamando por su nombre original.

Tras la actualización del registro oficial de topónimos de EU, el servicio Google Maps fue el primero en adoptar la nueva denominación para usuarios dentro del país, seguido por Apple Maps y Bing. Medios como Associated Press anunciaron que seguirían utilizando ‘golfo de México’ en sus informaciones, mencionando la nueva nomenclatura de ‘golfo de Estados Unidos’ como referencia secundaria.

Debido a esto, la Casa Blanca vetó a la agencia de noticias de la cobertura de varios eventos presidenciales, lo que llevó a AP a demandar a la Administración. Un juez falló a favor del medio, pero el Gobierno republicano apeló y el caso aún se encuentra en litigio.