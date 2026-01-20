Primer ministro de Groenlandia pide a la población prepararse ante una posible invasión militar

El primer ministro de Groenlandia afirmó que la población de la isla ártica y sus autoridades deben comenzar a prepararse ante una posible invasión militar, aunque se trata de un escenario poco probable, mientras el presidente Donald Trump continúa amenazando con tomar control del territorio.

“No es probable que haya un conflicto militar, pero no se puede descartar”, dijo el primer ministro Jens-Frederik Nielsen en una conferencia de prensa este martes en Nuuk, la capital.

El gobierno de Groenlandia formará un grupo de trabajo integrado por representantes de todas las autoridades locales relevantes para ayudar a la población a prepararse ante posibles interrupciones de la vida cotidiana, señaló Nielsen. Asimismo, el gobierno trabaja en la distribución de nuevas directrices para la población, entre ellas la recomendación de contar con suficientes alimentos almacenados para cinco días en los hogares.

Trump ha dicho que necesita controlar Groenlandia por razones de seguridad y este martes temprano publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece plantando una bandera de Estados Unidos en la isla. Groenlandia, con una población de 57 mil habitantes, forma parte del Reino de Dinamarca, aunque cuenta con su propio gobierno que supervisa la mayoría de los asuntos, excepto defensa y política exterior. En días recientes, Dinamarca ha desplegado más tropas en Groenlandia para reforzar la defensa del Ártico.

Groenlandia se encuentra bajo “mucha presión” y “necesitamos estar preparados para todos los escenarios”, dijo Mute B. Egede, ministro de Finanzas de la isla y exlíder del gobierno, durante la misma conferencia de prensa.

Mientras tanto, el ejército de Canadá ha modelado cómo respondería ante una invasión estadounidense, luego de que Trump hablara públicamente de ese país como un posible estado número 51, según un reporte del Globe and Mail, que citó a funcionarios no identificados que subrayaron que consideran una invasión de Estados Unidos como altamente improbable.

Como parte de un esfuerzo para reforzar la seguridad del territorio, Dinamarca y otros siete países de la OTAN desplegaron la semana pasada a un pequeño grupo de oficiales en la isla dentro de la Operación Arctic Endurance. El Comando Ártico Conjunto de Dinamarca ampliará ahora los ejercicios militares para que potencialmente se realicen durante todo el año, informó un periódico groenlandés este martes.

El sábado, el presidente de Estados Unidos amenazó con imponer nuevos aranceles a partir del 1 de febrero a los ocho aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que están enviando personal militar, lo que elevó las tensiones entre Washington y Europa. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió este martes que Europa tendría que responder si se aplican los aranceles y que podría haber “consecuencias graves” a ambos lados del Atlántico.

“Si se inicia una guerra comercial contra nosotros, lo cual no puedo recomendar, entonces por supuesto tendremos que responder. Nos veríamos obligados a hacerlo”, dijo durante una sesión de preguntas y respuestas en el Parlamento danés. “Espero que no lleguemos a ese punto. Espero que logremos convencer a los estadounidenses de que este no es el camino que debemos tomar”.