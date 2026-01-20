Israel demuele instalaciones de la UNRWA para palestinos y ataca escuela en Jerusalén

El mandato de la UNRWA es proporcionar ayuda y servicios a unos 2,5 millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. (EFE).

Fuerzas israelíes fueron a la carga el martes contra al menos dos instalaciones de las Naciones Unidas, avanzando con su ofensiva contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos encargada de brindar servicios humanitarios a millones de personas en toda la región.

Cuadrillas comenzaron a demoler las oficinas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en Sheikh Jarrah y lanzaron gas lacrimógeno en una escuela de oficios en Qalandia.

Roland Friedrich, director del grupo en Cisjordania, dijo que la UNRWA recibió información de que las cuadrillas de demolición y la policía llegaron a su sede en Jerusalén Oriental el martes temprano.

El personal no ha trabajado en la instalación debido al peligro y la incitación durante casi un año, pero las fuerzas israelíes confiscaron dispositivos y expulsaron a la seguridad privada contratada para proteger el recinto.

“Lo que vimos hoy es la culminación de dos años de incitación y medidas contra la UNRWA en Jerusalén Oriental”, dijo Friedrich, calificándolo como una violación del derecho internacional que garantiza la protección de instalaciones de esa clase.

Agregó que las fuerzas también lanzaron gas lacrimógeno en la escuela de oficios para jóvenes palestinos en las afueras de Jerusalén el martes por la tarde. Más de 300 jóvenes refugiados reciben capacitación laboral en tecnología y soldadura allí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que la demolición aplicó una nueva ley que prohíbe a la UNRWA, señalando que Israel es propietario del sitio y rechazando las afirmaciones de la agencia de la ONU de que la medida violaba el derecho internacional.

¿De qué acusa Israel a la UNRWA?

Israel acusa desde siempre a la UNRWA de tener un sesgo antisemita, a menudo con poca evidencia. Sostiene que la agencia emplea y mantiene vínculos con grupos milicianos, incluidos Hamás. La ONU niega tales afirmaciones y la UNRWA ha dicho que actúa rápidamente para eliminar a cualquier miliciano sospechoso entre su personal.

El mandato de la UNRWA es proporcionar ayuda y servicios a unos 2,5 millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, así como a 3 millones más de refugiados en Siria, Jordania y Líbano.

El grupo ha mantenido durante años infraestructura en los campos de refugiados y también gestiona escuelas y proporciona atención médica. Pero sus operaciones se redujeron el año pasado, cuando el Knéset de Israel aprobó una legislación que cortaba lazos y prohibía su funcionamiento en lo que define como Israel, incluyendo Jerusalén Oriental.

La agencia dijo que las demoliciones podrían poner en peligro las operaciones en su escuela de oficios en Qalandia y el centro de salud en Shua’fat, donde continúa proporcionando educación y servicios de salud.

Se vio una bandera israelí izada sobre la instalación en el barrio de Sheikh Jarrah, donde algunos políticos israelíes llegaron al lugar para celebrar el destino de la organización. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, lo calificó como un “día histórico”.

La demolición marcó la culminación de años de críticas de Israel y sus líderes, quienes sostienen que la UNRWA alberga inclinaciones propalestinas y mantiene vínculos o emplea a miembros de grupos armados como Hamás.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás hace más de dos años, ha intensificado tales ataques, acusando a la UNRWA de estar infiltrada por Hamás y diciendo que los milicianos usaron sus instalaciones y se apoderaron de la ayuda.

Ha proporcionado pocas pruebas para las afirmaciones, que la ONU ha negado. La Corte Internacional de Justicia dijo en octubre que Israel debe permitir que la agencia proporcione asistencia humanitaria en Gaza.

Desde que Israel aprobó la ley que prohíbe la agencia el año pasado, sus instalaciones —escuelas y centros de salud— y su sede han sido repetidamente cerradas, allanadas o dejadas sin protección. Israel ha sostenido que la agencia perpetúa el estatus de refugiado de los palestinos, mientras que los partidarios de la UNRWA han dicho que los ataques de Israel a la agencia están destinados a marginar el tema, uno de los más controvertidos que dividen a israelíes y palestinos.

“Esto se produce a raíz de otros pasos tomados por las autoridades israelíes para borrar la identidad de los refugiados palestinos”, dijo Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, en un comunicado en X. “Esto debe ser una llamada de atención. Lo que sucede hoy con la UNRWA sucederá mañana con cualquier otra organización internacional o misión diplomática, ya sea en el Territorio Palestino Ocupado o en cualquier parte del mundo”.

Bajo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos cortó la financiación para la agencia en 2018. El presidente Joe Biden la restableció en 2021 y luego pausó la financiación en 2024.

La prohibición de Israel a la UNRWA coincidió con esfuerzos más amplios para vetar a grupos de ayuda que operan en Gaza y la ocupada Cisjordania.

Israel ha aprobado leyes que requieren que las organizaciones no gubernamentales no contraten personal involucrado en actividades que “deslegitimen a Israel” o apoyen boicots, exigiendo que registren listas de nombres como condición para poder trabajar.

Israel informó a docenas de grupos, incluidos Médicos Sin Fronteras y CARE, que sus licencias expirarían a finales de 2025. Las organizaciones dicen que las reglas son arbitrarias y advirtieron que la nueva prohibición perjudicaría a una población civil que necesita con urgencia ayuda humanitaria.