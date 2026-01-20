Trump pone en alerta a Canadá: Ejército ensaya maniobras de defensa contra hipotética invasión de EU

El Ejército de Canadá ha hecho ensayos de simulacro ante un posible escenario de invasión, por los comentarios de Trump.

El ejército de Canadá ha modelado cómo respondería a una invasión estadounidense después de que el presidente Donald Trump hablara públicamente sobre el país como un posible estado número 51, según un informe del Globe and Mail.

La defensa de la nación norteña incluiría tácticas similares a las empleadas en Afganistán contra las fuerzas rusas y, posteriormente, las lideradas por Estados Unidos, según el Globe, que citó a funcionarios gubernamentales que no identificó. Los funcionarios enfatizaron que consideran muy improbable una invasión estadounidense.

The Economist, citando también a personas que no identificó, informó a principios de este mes que el ejército de Canadá está discutiendo los peores escenarios posibles que, aunque improbables, “ahora incluyen incursiones de Estados Unidos”.

Los preparativos ponen de relieve el profundo deterioro de las relaciones entre los dos aliados de larga data durante el segundo mandato de Trump. Los países no han entrado en conflicto armado desde la Guerra de 1812, cuando Canadá, entonces colonia británica, repelió con éxito los avances estadounidenses.

Desde entonces, el ejército estadounidense se ha convertido en el más poderoso del mundo. Funcionarios declararon al Globe que el modelo asume un ataque desde el sur en el que las fuerzas estadounidenses superarían las posiciones canadienses en tierra y mar en una semana, o potencialmente en tan solo dos días.

En tal escenario, el ejército canadiense prevé que pequeños grupos de combatientes irregulares o civiles armados lleven a cabo emboscadas, sabotajes o guerra con drones, según informó el Globe. Estas tácticas podrían incluir los llamados ataques relámpago con artefactos explosivos improvisados, similares a los utilizados por los talibanes en Afganistán contra Estados Unidos y sus fuerzas aliadas, incluido Canadá.

La oficina del ministro de Defensa de Canadá no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los informes surgen mientras Trump adopta una postura cada vez más agresiva hacia Groenlandia, el vecino ártico de Canadá. En una publicación matutina en Truth Social el martes, publicó una imagen que mostraba un mapa con Canadá y Groenlandia cubiertos por la bandera estadounidense.

La ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, declaró a Bloomberg en una entrevista en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que Canadá está reforzando su presencia en el Ártico. El país planea destinar el 2 por ciento de su producto interior bruto a defensa este año fiscal y aspira a cumplir el objetivo del 5 por ciento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para 2035.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, está considerando enviar un pequeño contingente de tropas a Groenlandia para unirse a las fuerzas de Dinamarca, Francia, el Reino Unido y otras naciones para los ejercicios de la OTAN, pero no ha anunciado una decisión final.

“Canadá nunca será el estado número 51”, afirmó Anand. “Siempre nos aseguraremos de apoyar firmemente a nuestros aliados de la OTAN”.