Trump dice que está ‘obligado’ a enviar fuerzas armadas a Groenlandia: ‘No tiene bases para protegerse’

Trump ve “obligación” de enviar fuerzas de EU a Groenlandia para garantizar la seguridad ante supuesta invasión de China y Rusia. (Bloomberg)

Donald Trump afirmó que su gobierno se “siente obligado” a enviar fuerzas armadas de EU a Groenlandia para defender el territorio ante una supuesta invasión de China y Rusia.

Acusó que ningún Estado miembro de la OTAN cuenta con la capacidad para brindar seguridad a la isla, pero sostuvo que, en su carácter de potencia, Estados Unidos sería el único país capaz de cumplir con ese objetivo.

“Ninguna nación está en posición de proporcionarle seguridad a Groenlandia, aparte de Estados Unidos, ya que somos una gran potencia (...) los Estados Unidos ahora siente esa obligación de enviar nuestras propias fuerzas para poder defender el territorio de Groenlandia y espero que lo hagamos, ya que el pueblo de Groenlandia no tiene la capacidad de defenderse ni Dinamarca”, dijo desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Calificó como “muy desagradecidos” el que Dinamarca no seda a sus presiones para que EU controle Groenlandia, pues fue su país quien decidió retornar este territorio al país europeo luego de defender su territorio cuando cayó en la II Guerra Mundial: “Fue muy estúpido de nuestra parte”.

“Nosotros hemos podido salvar a Groenlandia y hemos podido evitar que nuestros enemigos ganen territorio en nuestro hemisferio (...) y hemos retornado Groenlandia a Dinamarca, cuan estúpido de nuestra parte y ahora se están comportando de una manera muy desagradecida con nosotros”, reprocho.

Trump revela por qué quiere controlar a Groenlandia

Afirmó que el interés de Estados Unidos por Groenlandia se centra, principalmente, por las reservas de tierras raras y minerales bajo el hielo. Consideró que bajo el control de EU, Groenlandia podrá desarrollarse y lograr que “funcione” a favor de ambos países.

Dijo que la anexión de Groenlandia es “una pequeña petición” comparado con todo lo que han aportado a la alianza de la OTAN “durante décadas”.

“Nosotros hemos estado siempre al 100 por ciento con la OTAN cuando se ha necesitado, pero no estoy seguro de que (el resto de socios) estarán a la altura con nosotros (...) pagamos, en mi opinión, el 100 por ciento de la OTAN, porque no pagaban sus facturas y todo lo que estamos pidiendo es tomar Groenlandia”, indicó Trump en un discurso crítico con la Alianza del Atlántico Norte.

Concluyó que no “tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza” en su deseo para anexar a Groenlandia a Estados Unidos.