Wall Street, en tono mixto tras ‘lunes de descanso’: Nasdaq cae 1.50%

Los indicadores de Wall Street arrancan la jornada ocupando posiciones mixtas, a medida que persiste el menor apetito por activos de riesgo, bajo un entorno marcado por tensiones geopolíticas.

En Wall Street, el Nasdaq refleja un descenso de 1.50 por ciento, en los 23 mil 161.98 enteros, seguido por una baja de 1.36 por ciento para el Dow Jones, que ronda en las 48 mil 679.84 unidades, y el S&P 500 con 1.29 por ciento menos, ronda en los 6 mil 850.32 puntos.

“Los temores arancelarios vuelven a estar en el punto de mira y ahora están entrelazados con cuestiones geopolíticas, y no solo económicas. Si bien esto añade un nuevo giro al asunto arancelario, creemos que prevalecerá la serenidad y que estas amenazas arancelarias se están utilizando como táctica de negociación para controlar Groenlandia”, dijo de Bloomberg Pablo Stanley de Granite Bay Wealth Management.

En otros terrenos, las acciones de Netflix empezaron la jornada al alza después de modificar su oferta de compra para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD) para que esta sea una transacción íntegramente en efectivo, que se mantiene en los 27,75 dólares por unidad.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores este 20 de enero?

A nivel local, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores retrocede 0.68 por ciento, en los 67 mil 10.85 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.78 por ciento menos, ronda en los mil 328.97 enteros.

Del lado de Europa persisten los números rojos. El IBEX 35 de España resta 1.30 por ciento, en los 17 mil 436.70 enteros, seguido por el DAX en Alemania que resta 1.07 por ciento, con 24 mil 689.15 puntos, el FTSE 100 de Londres cede 0.98 por ciento, en los 10 mil 92.10 enteros, mientras que el CAC 40 de Francia baja 0.84 por ciento, hacia las 8 mil 42.92 unidades.

Por su parte, en el mercado petrolero el West Texas Intermediate (WTI) avanza 1.77 por ciento, en los 60.49 dólares por barril, y el referencial Brent con 1.58 por ciento menos, se sitúa en los 64.94 billetes verdes por unidad.