Slim expande negocio de ‘oro negro’: Compra participación de Lukoil en campos petroleros Ichalkil y Pokoch

Grupo Carso, propiedad Carlos Slim, anunció este lunes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que acordó la adquisición del 100 por ciento del capital social de Fieldwood Mexico B.V. por un monto de 270 millones de dólares, actualmente propiedad de la empresa rusa Lukoil.

Adicionalmente, Grupo Carso se comprometió a asumir la obligación de pagar una deuda de la sociedad de por un monto de 330 millones de dólares con el propio Lukoil como vendedor, se puede leer en el comunicado enviado a la bolsa.

La transacción fue llevada a cabo mediante la subsidiaria Zamajal, propiedad de Grupo Carso, con lo que obtendrá la participación mayoritaria y operativa de los campos petroleros Ichalkil & Pokoch, área contractual ubicada frente a la Costa de Campeche.

¿Qué sabemos de la compra de Carlos Slim sobre los campos petroleros en Campeche?

El interés de la familia Slim en Fieldwood Energy E&P México radica, principalmente, en que posee el 50 por ciento de participación en los campos Ichalkil y Pokoch, conocidos como el ‘Área Contractual 4’, ubicados en aguas someras frente a la costa de Campeche.

El otro 50 por ciento pertenecía a Mx Dlta NRG 1, S.A. de C.V., empresa que anteriormente operaba bajo el nombre de Petrobal Upstream Delta 1 y que fue adquirida por Grupo Carso en junio de 2024.

De esta manera, Grupo Carso poseerá el 100 por ciento de la participación de este campo, aunque todavía hacen falta las autorizaciones regulatorias correspondientes en México (Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y de la Secretaría de Energía) y, en especial de la autorización expresa y específica de la Transacción por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.

El Área Contractual 4 formó parte de los contratos adjudicados tras la reforma energética que llevó a cabo el expresidente Enrique Peña Nieto.

El 7 de enero de 2016, el gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, firmó el contrato CNH-R01-L02-A4/2015 con el consorcio integrado por Fieldwood Energy E&P México como socio operador y Petrobal Upstream Delta 1 como socio financiero, bajo el esquema de producción compartida.