Mundial impulsará 20% demanda de materiales de construcción

El incremento en la semana de materiales de construcción se concentrarán en productos como pintura, recubrimientos, impermeabilizantes y acabados, los cuales son fundamentales para la puesta a punto de inmuebles residenciales y comerciales. [Fotografía. Shutterstock]

La proximidad de la Copa Mundial de Futbol 2026, que arrancará del 11 junio al 19 julio 2026, ha comenzado a dinamizar el negocio de la construcción en el país, proyectando un alza de hasta 20 por ciento en la demanda de materiales para remodelaciones.

Este repunte se concentra en productos como pintura, recubrimientos, impermeabilizantes y acabados, los cuales son fundamentales para la puesta a punto de inmuebles residenciales y comerciales.

De acuerdo con Óscar Montoya, gerente general de Materiales San Cayetano, el impacto ya es visible en las zonas estratégicas de la capital.

“Además de lo que ya se está haciendo en el sector vivienda, también ya se está dando un tema de mantenimiento urbano y movilidad alrededor del Estadio Azteca, eso es un rubro importante para la venta de materiales”, señaló el directivo en entrevista con El Financiero.

Agregó que el suministro está garantizado y no se prevé desabasto de productos nacionales ni importados.

En términos de inversión pública, el Gobierno de la CDMX ha destinado 6 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura urbana.

La jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, detalló en noviembre pasado que el plan estratégico incluye mejoras sustanciales en movilidad, iluminación y ciclovías, además de rutas turísticas.

“Organizaremos festivales futboleros, mejoraremos la ciclovía, la iluminación y tenemos un plan estratégico en lo que se refiere a movilidad, además de rutas turísticas. También se pintarán mil murales, se construirán 100 canchas y se rehabilitarán otras 400”, afirmó.

Por el lado de la iniciativa privada, firmas como Comex, patrocinador oficial de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, comprometió inversiones superiores a los 30 millones de pesos para la rehabilitación de más de 50 canchas y espacios públicos.

Estas acciones se llevarán a cabo en las ciudades sede, incluyendo a Guadalajara y Monterrey, como parte de un esfuerzo por mejorar el entorno social y urbano antes de que inicie la competencia.

Al respecto, PPG Industries, dueña de Comex, informó en su último reporte trimestral que, si bien las ventas por grandes proyectos se mantuvieron moderadas recientemente, el consumo minorista en México ha mostrado una solidez.

Timothy Knavish, presidente y director ejecutivo de PPG Industries, señaló ante analistas financieros que perciben una recuperación secuencial en el gasto destinado.

“Estamos empezando a ver una mejora secuencial en el gasto en proyectos. Por lo tanto, nos sentimos satisfechos de que estamos viendo una recuperación. Y, basándonos en toda nuestra red de contactos en México, nos complace que esto vuelva a lo que todos esperamos de PPG Comex”, destacó Knavish.

Estratégico

¿Qué obras alistan Monterrey y Guadalajara para el Mundial de 2026?

En Nuevo León, otra de las sedes clave, la presidenta Claudia Sheinbaum comprometió 2 mil millones de pesos para la modernización de las líneas del metro en Monterrey.

Este esfuerzo se suma a la preparación del Parque Fundidora, que funcionará como sede del Fan Fest con una afluencia proyectada de 120 mil personas diarias.

Adicionalmente, en la región regiomontana se contempla la creación de un nuevo Parque Lineal de 6.1 kilómetros y la modernización del Malecón de la Presa de La Boca, junto con trabajos en los parques Tigre, La Estanzuela y Cerro la Silla, entre otros.

Por su parte, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la colaboración entre los sectores público y privado detonó inversiones por más de 23 mil millones de pesos, destinados a obras viales, ampliaciones hoteleras y mejoras generales en la infraestructura urbana.

Temperada de lluvias también ayudarán en la demanda de materiales

Un factor determinante en la demanda de materiales específicos es la temporada en la que se desarrollará durante el torneo, ya que junio y julio coinciden con los meses de mayores precipitaciones en el país.

El gerente general de Materiales San Cayetano explicó que esto elevará la necesidad de impermeabilizantes, además de recubrimientos para muros y adhesivos que permiten realizar mejoras.

Finalmente, el sector inmobiliario también anticipa movimientos atípicos, especialmente en el mercado de rentas de corto y mediano plazo durante el trimestre de la competencia.

Enrique Téllez, codirector de Desarrolladora del Parque, aseguró que este fenómeno generará una oportunidad única para los inversionistas antes de que los precios regresen a su cauce natural.

“El inversionista de renta de corto o mediano plazo es el que va a tomar esta oportunidad de mercado. Vamos a ver una discontinuidad de ese trimestre, en estas rentas de corto plazo y después un ajuste en el mercado”, concluyó el especialista.