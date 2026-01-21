Suecia retira a su Ejército enviado a Groenlandia: ‘Abandonamos el lugar, pero no nuestro compromiso’

Suecia anunció este miércoles 21 de enero que los oficiales del Ejército enviados la semana pasada a Groenlandia regresarán a su país al dar por finalizada la misión exploratoria en ese territorio autónomo danés objeto del interés de Estados Unidos.

El Ejército sueco informó en un comunicado que el objetivo era estudiar las condiciones para una participación futuro en maniobras en Groenlandia y en el Ártico.

“Abandonamos el lugar, pero no nuestro compromiso. El siguiente paso es estudiar la información recogida y empezar a planear las próximas maniobras”, señaló la vicealmirante Ewa Skoog Haslum, jefa de operaciones.

El plan es que Suecia participe en la próxima serie de maniobras bautizadas “Resistencia Ártica”, dirigidas por Dinamarca, y cuyo objetivo es “reforzar la seguridad en el área y ejercitarse en la defensa del flanco norte de la OTAN”, resalta el Ejército sueco.

Alemania y Noruega también habían anunciado en días previos el regreso de los militares enviados a Groenlandia al considerar terminada su misión exploratoria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado pasado con aranceles a los ocho países europeos que habían anunciado el envío de militares a Groenlandia.

Los países afectados son Alemania, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, aparte de la propia Dinamarca.

Esas naciones habían justificado el desplazamiento por la necesidad de reforzar la defensa del Ártico, que según Trump había sido descuidada en los últimos años. Trump quiere apropiarse Groenlandia apelando a supuestos motivos de seguridad nacional.

Trump pide negociaciones ‘inmediatas’ para comprar Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó en el Foro de Davos (Suiza) “negociaciones inmediatas” para discutir la adquisición de Groenlandia por parte de su país, aunque aseguró que no quiere recurrir a la fuerza ni la usará para anexionar la gran isla ártica.

“La gente pensó que usaría la fuerza. No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero usar la fuerza. No recurriré a la fuerza”, aseguró Trump en su intervención en el encuentro de líderes mundiales de la población alpina, la más esperada en esta edición y marcada por la tensión entre Estados Unidos y Europa por los deseos de Trump de hacerse con ese territorio.

El mandatario, no obstante, dejó claro que no renuncia a su objetivo. “Lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo”, afirmó y aseguró que “sólo EU puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este pedazo gigante de hielo”.

Los daneses y groenlandenses “pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos”, amenazó el mandatario, quien dijo que la anexión de Groenlandia es “una pequeña petición” comparado con todo lo que han aportado a la alianza de la OTAN “durante décadas”.