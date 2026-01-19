Foro Económico Mundial de Davos 2026: ¿Quiénes participarán en la delegación mexicana?

Esto sabemos sobre el equipo de México que irá al Foro Económico Mundial de Davos.

Al ‘dream team’ de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Foro Económico Mundial de Davos se sumarán otros perfiles que representarán a México.

La delegación estará encabezada por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y la empresaria, Altagracia Gómez.

Mientras que también estará invitado por temas de innovación el mexicano René Saúl, director de Kapital Grupo Financiero, que recién adquirió el negocio de Intercam y que integró las operaciones de ambas instituciones, de acuerdo con información de la columnista de El Financiero, Jeanette Leyva.

Además, estará Felipe Vallejo, CEO de Bitso en México, quien fue designado joven líder del futuro como impulsor de temas tecnológicos, según el texto de Leyva Mexicanos en Davos, que se publica este lunes 19 de enero.

¿Por qué es importante la presencia de México en el Foro Económico Mundial de Davos?

En opinión de la columnista, este año los riesgos económicos aceleran la posibilidad de una crisis en dichos temas, mientras que pierden relevancia los temas ambientales, por lo que se habría tomado la decisión de enviar a Alicia Bárcena para profundizar sobre el tema.

“Acudir a Davos, siempre ha significado estar en el centro de la conversación”, explica la columnista Jeanette Leyva y lo ejemplifica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tendrá a una de las delegaciones más grandes.

Además, dicho encuentro estará marcado por el primer año de la presidencia de Trump en EU y en medio de las tensiones arancelarias en torno al destino de Groenlandia, por lo que incluso Dinamarca rechazó asistir a Davos por las amenazas del mandatario estadounidense.

“La presencia de participantes mexicanos es importante, pero quizás más el que puedan tender puentes para los momentos claves que se prevén en los siguientes meses en temas económicos como es la renegociación del tratado comercial, que como bien ha adelantado el WEF los riesgos más relevantes en el contexto global son: geopolíticos, ambientales, tecnológicos, sociales y económicos”, añade Leyva.

¿Qué harán Alicia Bárcena y Altagracia Gómez en Davos?

Al ser cuestionada sobre si asistiría al Foro Económico Mundial de Davos, la presidenta Sheinbaum puntualizó que Alicia Bárcena representaría a México en temas ambientales mientras que el sector empresarial estaría a cargo de Altagracia Gómez.

“La secretaria (Alicia Bárcena) va a hablar del desarrollo con justicia, del modelo mexicano vinculado con los temas ambientales y Altagracia está a cargo de este consejo de empresario muy amplio que ella ha ido incrementando para hablar también del modelo de desarrollo mexicano”, explicó Claudia Sheinbaum.

Es la segunda ocasión en la que Alicia Bárcena acude al Foro Económico Mundial en representación de la presidenta Sheinbaum.

Mientras que el año pasado también viajó a Davos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien actualmente encabeza las mesas de diálogo rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).