¿Quién va al foro de Davos?

La máxima representante del gobierno mexicano en el Foro de Davos será la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, lo que ya había ocurrido. Además, como parte de la comitiva, asistirá la empresaria Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. En principio, acudirá Donald Trump, quien ayer confirmó su asistencia, así como otros 64 jefes de Estado y de gobierno.

Anticorrupción le entra al Interoceánico

Que siempre sí será investigado el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó 14 muertos, por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro. Sabemos que hay distintas pesquisas abiertas, como la de la Fiscalía General de la República, que por cierto no ha dado los avances. “Estamos viendo que no haya habido ninguna omisión en algún proceso por parte de un servidor público, empresa o proveedor, que haya provocado o haya sido omiso”, dijo la secretaria. Veremos si hay resultados y hasta dónde se llega.

Regalazo del TEPJF

A quienes les llegaron tarde los Reyes Magos fue a los consejos estatales de Morena, pues pese a que tenían que concluir sus funciones en septiembre de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral ratificó la decisión del Consejo Nacional de Morena de mantenerlos vigentes hasta el 1 de octubre de 2027 para que tengan manga ancha en la designación de candidaturas a las 17 gubernaturas, Congresos locales y el federal, así como cientos de ayuntamientos. La decisión deja inconformes a los militantes que impugnaron la prórroga al advertir que representa un grave retroceso para la vida interna del partido.

El PT se pone rejego

Resulta que el coordinador de la bancada de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, cuestionó la necesidad de la reforma electoral cuando la ‘4T’ tiene el Ejecutivo federal y las mayorías en el Congreso y, reconoció, hasta el Poder Judicial. El legislador indicó que sería mejor concentrar los esfuerzos en lograr la unidad ante las amenazas exteriores, como las decisiones unilaterales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Parece que se viene una dura discusión en San Lázaro con un ligero tufo a rompimiento. ¿Será?

No descarta reunión con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum ayer desmintió la versión de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, le haya colgado el teléfono en la llamada de apenas 15 minutos que sostuvieron el lunes pasado. Sheinbaum dijo que Trump “se despidió de manera muy amable”. Por cierto, la mandataria dijo que no descarta buscar una reunión “cara a cara” con el político republicano. “No lo desechamos”, respondió ayer cuando, en la denominada mañanera del pueblo, se le cuestionó al respecto. No obstante, aclaró que esperará a que pase el 20 de enero, cuando Trump cumple un año en el cargo.

¿Ayuda al pueblo cubano?

La ‘4T’ no siempre toma en cuenta al pueblo, hizo ver ayer el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya. Y para muestra está la entrega del petróleo a Cuba. ¿Acaso a algún mexicano le consultaron si quería que el crudo mexicano fuera a la isla? “No se está ayudando al pueblo de Cuba, sino a la cúpula de la dictadura, a los líderes de la dictadura para sostenerse en el poder”. El legislador azul fue enfático al decir que esos envíos son para pelearse con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Y como dice Juanga: ¡Pero qué necesidad!

Reunión en Segob

Un post llamó la atención ayer. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se reunió con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación, y con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, entre otros funcionarios. El mensaje no da detalles pero un tema en particular los une a todos ellos: el amago de los maestros de la CNTE de intensificar sus protestas e intentar boicotear el Mundial. No es cosa menor dado el poco tiempo que falta para la justa deportiva.