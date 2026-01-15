Ebrard le pone fecha: Prevé que la revisión del T-MEC concluya el 1 de julio

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la fecha fue acordada por los tres países para la renovación del T-MEC.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza y ya tendría fecha de término para ser renovado, según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Tenemos un diálogo positivo y muy profesional; prácticamente estamos en contacto semanalmente”, declaró Ebrard sobre las conversaciones con los representantes comerciales de Estados Unidos.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este jueves 15 de enero, el secretario agregó que como parte de los principales objetivos de México durante la revisión del tratado es reducir la incertidumbre sobre su ejecución.

“México desea que el T-MEC continúe y se fortalezca”, añadió el excanciller quien aseguró que se busca tener un mejor tratado y con mayores beneficios para la economía mexicana.

¿Cuándo terminará la revisión del T-MEC? Esto dijo Ebrard

El secretario de Economía adelantó que antes de terminar enero entregarán los reportes de las consultas previas a la revisión del T-MEC para que la revisión concluya aproximadamente el 1 de julio.

“Ambos países estamos por entregar el reporte de la consulta que realizamos, seguimos avanzando en ello. Fue lo que acordamos con Estados Unidos y Canadá, estamos en tiempo y forma”, explicó el excanciller.

Ebrard detalló que esa fue la fecha límite acordada por los tres países para la renovación del Tratado.

“Estamos trabajando conforme a lo previsto en el Tratado, es un proceso de revisión. Eso es importante aclararlo, es el alcance que tiene el proceso y creo que hemos avanzado bien en todos aquellos puntos que preocupan a las partes. Ya sabemos cuáles son los puntos que tendrán los mayores focos o mayor relevancia para cada país”, añadió.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el T-MEC?

Las declaraciones de Marcelo Ebrard y el proceso de revisión del Tratado comercial ocurren en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que EU no necesita el T-MEC debido a que no tiene una ventaja real y es irrelevante.

Trump aseguró que ni siquiera piensa en el T-MEC, dijo durante un recorrido por la fábrica de Ford Motor, en Dearborn, Michigan.

“No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante. A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere, lo necesitan”, agregó el mandatario estadounidense.

Desde el inicio de su mandato, Trump ha hecho énfasis en que quiere que la producción de autos y otros artículos se concentre en Estados Unidos, lo que aumenta la tensión en las negociaciones sobre el T-MEC.

“El problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”, dijo.