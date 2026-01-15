Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 15 de enero: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum terminaría con la espera respecto al proyecto de la reforma electoral que prepara su gobierno. La mandataria pidió esperar hasta después de reunirse con la comisión presidencial para brindar detalles respecto a la iniciativa.

Trascendidos señalan que el gobierno federal busca reducir el presupuesto a los partidos políticos hasta en un 50 por ciento, lo mismo para mantener a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), y descarta que el Consejo General del INE sea electo por voto popular.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 14 de enero?

En la conferencia de prensa anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los comentarios de Donald Trump respecto a T-MEC, al decir que EU no lo necesitaba.

Aseguró que los empresarios estadounidenses son quienes impulsan y defienden el tratado de libre comercio. Recordó que la economía de México y EU “están muy integradas”.

“Hay confianza en el país. Estoy convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos”, respondió ante la polémica.

A la par, rechazó que hubiera tocado el tema con el presidente Donald Trump sobre la cancelación de visa a los funcionarios de Morena, luego que surgieran nuevos reportes de una supuesta solicitud del gobierno estadounidense para combatir a la corrupción.