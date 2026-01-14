CEO de Citi ‘echa flores’ a Sheinbaum por ‘acelerar’ venta de Banamex: ‘Estamos muy satisfechos’

Las autoridades mexicanas aprobaron la venta de 25% de Banamex al empresario Fernando Chido Parto en menos de tres meses.

El éxito de la venta de 25 por ciento de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo animó a Citi a poner en el mercado más acciones del banco, admitió Jane Fraser, CEO del grupo estadounidense, este miércoles 14 de enero.

“Estamos centrados en el siguiente paso del proceso de salida y estamos estudiando activamente la venta de algunas participaciones adicionales más pequeñas de cara a la salida a bolsa”, comentó.

La ejecutiva mencionó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su Gobierno a la transacción entre Citi y Chico Pardo pues, destacó, la aprobación para este tipo de operaciones toma de nueve a 12 meses.

“Estamos muy satisfechos con eso”, comentó. Citi anunció la venta de Banamex a Chico Pardo el 24 de septiembre de 2025, y la operación fue aprobada el 15 de diciembre pasado por órganos regulatorios, es decir, el proceso tardó menos de tres meses.

“Así que creo que el siguiente paso será vender algunas participaciones más pequeñas de Banamex y seguiremos adelante a partir de ahí”, reiteró en llamada con inversionistas tras la presentación de los resultados del cuarto trimestre de 2025.

Fraser admitió que la operación les brindó una posición inicial mucho mayor de lo que habría sido si Banamex hubiera salido en bolsa. Como parte del acuerdo, Fernando Chico Pardo asumió la Presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.

Fue en enero de 2022 Citi decidió vender Banamex como parte de su visión estratégica, y en diciembre del 2024 ambas instituciones quedaron separadas.

¿Cómo obtuvo Citi el apoyo de Sheinbaum para la venta de Banamex?

La CEO de Citi visitó Palacio Nacional en varias ocasiones para informar a la presidenta de México de los avances de la venta de Banamex, explicó Jeanette Leyva, columnista de El Financiero, en su texto La Nueva Familia Banamex: Chico Pardo.

“Se tuvo con todo el apoyo en los procesos de la Secretaría de Hacienda de Edgar Amador: la Unidad de Banca, Ahorro y Valores de Alfredo Navarrete y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, detalló.

Fraser habló una vez más con Claudia Sheinbaum un día antes de que se anunciará la venta de 25 por ciento de Banamex por 42 mil millones de pesos a Chico Pardo, empresario con participaciones en aeropuertos, hoteles y restaurantes.

“Es un hombre de buena reputación (...) Entonces, Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25 por ciento. Yo considero que es una muy buena”, ‘celebró’ la presidenta Sheinbaum en su ‘mañanera’ del 25 de septiembre.

Con información de Ana Martínez