Dejar autonomía del INE, pero castigar su gasto, en esbozo de reforma electoral: Ricardo Monreal

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral expuso a la presidenta Claudia Sheinbaum y a líderes morenistas las modificaciones que podrían incluirse en la enmienda que se presentaría formalmente en la segunda semana de febrero. [Fotografía. Cuartoscuro]

El primer boceto de la reforma electoral perfila al menos 12 cambios constitucionales: mantener la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), pero reducir el presupuesto de los órganos electorales y de partidos, quitar el fuero a los gobernadores y legisladores federales y locales, cambiar la conformación del Congreso de la Unión, modificar la asignación de tiempos de radio y televisión, así como garantizar instrumentos de participación ciudadana.

Así lo detalló el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, al concluir una reunión de tres horas en Palacio Nacional, donde la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral expuso a la presidenta Claudia Sheinbaum y a líderes morenistas las modificaciones que podrían incluirse en la enmienda que se presentaría formalmente en la segunda semana de febrero.

Aunque Monreal dijo que “no está resuelto nada” en la iniciativa porque depende del “consenso que se logre con el PT y el Verde”, afirmó que Sheinbaum garantizó la autonomía del INE.

Ello luego de que el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, advirtió que un órgano administrativo no puede ser autónomo, pero sí independiente.

“La autonomía, eso lo afirmó la presidenta, está garantizada”, destacó el morenista.

Monreal resaltó que favorecer acuerdos con el PT y el Verde fue una orden de la presidenta, esto luego de que el coordinador petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, cuestionó la necesidad de una reforma electoral cuando la ‘4T’ ya tiene la presidencia y la mayoría en el Congreso.

“Vamos a favorecer mucho, primero: el acuerdo con el PT y el Verde, y segundo: participación ciudadana, consulta”, sostuvo.

Explicó que a partir de ahora comenzarán a construirse los consensos con el PVEM y el Partido del Trabajo y para ello la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se reunirá con los coordinadores de ambos institutos políticos tanto del Senado como de la Cámara de Diputados; el diálogo con la oposición arrancará una vez que se presente formalmente la iniciativa.

“A partir de mañana van a citar, van a convocarse a PT Verde y los coordinadores de los aliados (...) con la oposición una vez que se presente formalmente”, indicó

En tanto, Adán Augusto López afirmó que “en lo único que se ha avanzado o se está consolidando, como les dije, es el fortalecimiento de la democracia participativa”, lo que se traduce en mayor participación y que la gente decida.