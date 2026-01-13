Hay ocho reformas prioritarias para Sheinbaum en el periodo legislativo, afirma Ricardo Monreal

Ricardo Monreal dijo que están a la espera de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe la reforma sobre revocación de mandato y la referente a eliminar el fuero constitucional de diputados y senadores. [Fotografía. Cuartoscuro]

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, indicó que son hasta ocho iniciativas las que la presidenta Claudia Sheinbaum enlistó como prioritarias para el periodo ordinario que arrancará el 1 de febrero.

Entre ellas, destaca la reforma electoral cuyo primer borrador será presentado el miércoles por Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial en la materia.

Ayer se realizó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que también participó el coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López; la dirigente nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde, y el coordinador de Política de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

Al salir del encuentro, Monreal negó que la reforma electoral haya sido un punto puesto sobre la mesa y que será mañana cuando se empiece a abordar el tema.

“Hasta el miércoles tendremos más o menos noticias (...) Toda la parte de reforma electoral no se contempló porque ella (la presidenta) prefirió (analizar el tema) una vez que la comisión le entregara las conclusiones”, indicó.

El morenista detalló que las reformas prioritarias son las referentes al procedimiento Contencioso Administrativo, y jueces sin rostro, una figura que se busca concretar dentro del sistema judicial en México como una medida para brindar protección a jueces, principalmente aquellos que se encargan de resolver asuntos vinculados con miembros de la delincuencia organizada.

Anteriormente, la mandataria admitió que estar involucrados en estos asuntos expone su integridad y la de su entorno, por lo que con la figura de jueces sin rostro se pretende que los imputados no conozcan la identidad de los juzgadores que atienden sus casos.

Son también prioridades el impulso al incremento sostenido de la productividad de la Economía Social que forma parte del Plan México; la reforma en materia de abuso sexual y en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Monreal dijo que están a la espera de que la presidenta envíe la reforma sobre revocación de mandato y la referente a eliminar el fuero constitucional de diputados y senadores, que Sheinbaum ha dicho que se utiliza para evadir responsabilidades legales y representa un privilegio que ni siquiera tiene el titular del Ejecutivo federal.

Destacó que la reforma en materia de reducción de la jornada laboral, que ya se encuentra en el Senado y que plantea que se disminuyan dos horas laborales por año hasta 2030, es otra prioridad.