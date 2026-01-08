Sergio Gutiérrez Luna encara a Lorenzo Córdova en San Lázaro por la reforma electoral: ‘No te desdigas’

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, advirtió sobre los riesgos que implica una representación desequilibrada que favorezca a una sola fuerza política. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum aún no tiene lista la reforma electoral y ya hay peleas. En los pasillos de la Cámara de Diputados se protagonizó un altercado entre Lorenzo Córdova y Sergio Gutiérrez Luna la tarde de este jueves 8 de enero.

El pleito fue difundido en redes sociales por el propio legislador de Morena, quien, al ver al exconsejero presidente del INE caminar por los pasillos de San Lázaro, no perdió la oportunidad de criticarlo por su postura sobre la sobrerrepresentación legislativa.

Sergio Gutiérrez Luna lo acusó de mentir respecto al funcionamiento del sistema de representación proporcional. Le reclamó haber respaldado, desde el INE, las reglas que permitieron a distintos partidos acceder a mayorías legislativas en 2015, 2018 y 2021.

De acuerdo con el legislador de Morena, Lorenzo Córdova cuestiona esas mismas normas ahora que los resultados no favorecen a su visión política.

“No vengas a decir tantas mentiras. Siempre votas de una forma y luego dices otra cosa sobre la sobrerrepresentación. No te desdigas. Tú votaste en 2015 y 2018 de una forma y ahora que ya no estás en el INE dices que eso es sobrerrepresentación. Eso es falso y es una mentira. No hagas eso”, expresó Sergio Gutiérrez Luna a Lorenzo Córdova, a quien no permitió responder los cuestionamientos.

Posteriormente, el expresidente del INE, tras participar en la reunión en la Cámara de Diputados, advirtió sobre los riesgos que implica una representación desequilibrada que favorezca a una sola fuerza política.

“Pretender, por el contrario, que es un país de un solo partido que cae bajo el manto de una sola sigla, es simple y sencillamente un planteamiento autoritario”, declaró. Afirmó que la mejor reforma electoral es aquella que reconozca la pluralidad y diversidad política del país.

Cabe remarcar que desde que el INE asignó curules a Morena y sus aliados para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados tras las elecciones de 2024, Lorenzo Córdova, junto a la organización Somos México, se ha convertido en uno de los principales críticos del modelo de sobrerrepresentación legislativa.

Somos México expresa preocupación por la reforma electoral

Integrantes de la organización Somos México expresaron ante la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, su preocupación sobre el contenido de la reforma electoral que presentará próximamente la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el encuentro que se llevó a cabo en San Lázaro, Leonardo Valdés, expresidente del IFE, advirtió sobre el riesgo de que las reformas impulsadas por el Gobierno comprometan la autonomía de las autoridades electorales.

“Queremos corregir los errores del sistema actual, asegurar que las elecciones sean auténticas y producir gobiernos representativos”, señaló. La organización se comprometió a trabajar en una propuesta alterna que defienda el servicio profesional electoral y consolide la democracia.

Guadalupe Acosta Naranjo, también presente en la reunión, destacó que Somos México busca constituirse como partido político y sostuvo que su compromiso está con la equidad y la pluralidad.

Con el debate por la reforma electoral en curso, las posturas encontradas entre legisladores, exconsejeros electorales y organizaciones ciudadanas reflejan el nivel de tensión que genera el modelo de representación vigente en el país.