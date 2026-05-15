Los costos de la desinformación: el caso Mahahual

Como país, México está frente a retos importantes en materia económica en los que se requiere razón por encima de la desinformación.

La debilidad de la economía mexicana para este año y el que viene es uno de los principales riesgos que se busca mitigar desde el gabinete económico de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando por diferentes vías atraer capitales que permitan imprimir dinamismo de mediano y largo plazos.

Así, el turismo se ha consolidado como una de las fuentes de inversión y desarrollo económico del país. Tan solo en 2025 el turismo representó casi 10 por ciento del PIB, en una tendencia ascendente, que corre el riesgo de frenar en proyectos específicos.

En este contexto, y ahora que el gobierno ordenó a la Semarnat, que dirige Alicia Bárcena, revisar el proyecto de Royal Caribbean “Perfect Day México”, es importante precisar que se trata de un puerto ubicado en Mahahual, al sur de Quintana Roo, mismo que podría permitir la llegada de 21 mil turistas de crucero al día, y que podría generar hasta 2 mil 500 empleos directos.

Los detractores afirman que el proyecto tendrá un impacto de “90 hectáreas de ecocidio”, sin embargo, la propia Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) establece que no toda esa superficie será intervenida, será tan solo 35.91% del polígono, mientras que 64.09% permanecerá intacta, incluido el 100% de los manglares.

Esta misma reducción de la superficie intervenida está relacionada con las especies afectadas. Como en otros casos de desarrollo turístico, la MIA-R contempla medidas de rescate de flora y fauna, programas de vigilancia ambiental, conservación de áreas naturales y medidas de prevención, mitigación y compensación. Ahí también las autoridades podrían poner más condiciones.

Vaya, la propia (MIA-R) del “Perfect Day Mexico”, reconoce que el proyecto busca fortalecer el empleo local, la participación comunitaria, las Pymes, así como el emprendimiento regional.

Para quienes conocemos la región, basta decir que para municipios como Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, una inversión de esta escala no representa únicamente un parque turístico. Representa empleo, proveeduría, transporte, logística, servicios profesionales, alimentos, mantenimiento, comercio, infraestructura, recaudación y nuevas oportunidades.

En fin, el sur de Quintana Roo necesita, urgentemente, ser desarrollado como un destino turístico de talla internacional. No todo el estado goza de los beneficios del corredor Cancún-Riviera Maya. La realidad revela que de los más de mil millones de dólares Inversión Extranjera Directa (IED) que llegaron a Quintana Roo en 2025, la mayoría fueron para el corredor turístico, ¿y el resto del territorio? La oportunidad es enorme. Estorban los paradigmas.