Mexicanos en Davos

Es uno de los encuentros empresariales y financieros más importantes del mundo, en el cual durante muchos años México no sólo participó sino formó parte de las mesas más importantes y diversos mexicanos fueron nombrados líderes en estos foros, y es que acudir a Davos, siempre ha significado estar en el centro de la conversación.

Altagracia Gómez Altagracia Gómez (Especial)

Ahí, tiene al presidente de Estados Unidos Donald Trump que tendrá una de las delegaciones más grandes y que además acudirá en una semana clave para él, ya que mañana se cumple el primer año de su administración.

En el caso de México, desde la pasada administración la presencia de nuestro país por parte de funcionarios dejó de ser una prioridad, ni que decir del expresidente, y bueno en esta ocasión, también la presidenta Claudia Sheinbaum optó por enviar una delegación encabezada por Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y la empresaria, Altagracia Gómez y también coordinadora del sector empresarial mexicano, ya veremos que encuentros relevantes tienen.

René Saúl (Especial)

Pero es el sector financiero el que no ha dejado de tener fuerte presencia en esta Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza del 19 al 23 de enero. De invitado por temas de innovación tecnológica y el aporte al sector bancario estará el mexicano René Saúl, director de Kapital Grupo Financiero que recién adquiriró el negocio de Intercam y que ya logró integrar las operaciones de ambas instituciones, compitiendo ahora no sólo en temas financieros sino de innovación tecnológica en esa rama, Kapital ha crecido también en Colombia y fue considerado un unicornio el año pasado.

También, no perder de vista a Felipe Vallejo, CEO de Bitso en México, que fue designado joven líder del foro y que estará en el encuentro internacional, impulsor de temas tecnológicos y de criptomonedas; desde luego los principales directores de banca internacional estarán presentes en aquel país.

La presencia de participantes mexicanos es importante, pero quizás más el que puedan tender puentes para los momentos claves que se prevén en los siguientes meses en temas económicos como es la renegociación del tratado comercial, que como bien ha adelantado el WEF los riesgos más relevantes en el contexto global son: geopolíticos, ambientales, tecnológicos, sociales y económicos.

Y para este año, los riesgos económicos aceleran la posibilidad de una crisis de esa índole, ya que en la encuesta recién realizada a nivel global, 50 por ciento de los expertos anticipa un escenario internacional turbulento o tormentoso en los próximos dos años, por lo que se proyecta un mundo más fragmentado y multipolar en la próxima década. Y llama la atención que los riesgos ambientales pierden relevancia, quizás por eso la decisión de que acudiera Bárcena para tocar el tema, dado que es conocida por los países de la región; ya veremos si logra escalar esta discusión en favor del medio ambiente, tomando en cuenta que Estados Unidos se ha retirado de todos estos acuerdos.

En fin, un encuentro internacional que seguramente generará no sólo notas, sino nuevamente incertidumbre internacional, dado los últimos anuncios que se han hecho y el primer año de la presidencia de Estados Unidos.

¿Oportunidad para Banxico?

Victoria Rodríguez (Especial)

El peso mexicano al cierre y al arranque del año ha logrado captar la atención del sector financiero. Por un lado, la “fortaleza” alcanzada frente al dólar al ubicarlo en niveles por debajo de los 18 pesos por dólar, ha hecho que empresas estén atentos a su evolución y posibles modificaciones, pero ojo también al trabajo que realice el Banco de México (Banxico) que lleva Victoria Rodríguez.

Y es que para los especialistas financieros, los movimientos que ha registrado el tipo de cambio, debería causar que el banco central se sienta más “cómodo” en seguir bajando tasas hasta por debajo de 6 por ciento y con eso, dicen permitir que el peso regrese a niveles de 20 pesos por dólar.

Lo ven, por así decirlo como una oportunidad única para que Banxico construya también algo que se ha olvidado, y son las reservas internacionales, que ha dejado un poco de lado la acumulación, y que se requieren para una protección financiera más adecuada a los tiempos de incertidumbre y volatilidad que no cesan, la gran pregunta y duda es ¿qué hará el Banxico?

Y es que hoy se tiene un súper peso, que entre sus pros es que amortigua efectos de los aranceles; abarata productos importados finales e intermedios; da pauta a Banxico a seguir bajando tasas más rápido e incluso a menores niveles de los que anticipábamos antes, así como un menor costo de dinero que ayuda a promover la inversión y el ahorro del gasto de gobierno en servicio de la deuda. Algunos de los contras es que pega fuerte a los exportadores y al turismo. El escenario ideal para el sector financiero es un peso en niveles de 20 unidades, pero con tasas de interés de 5 a 6 por ciento, y pues sí, la baja de tasas debería de forzar la depreciación del peso a niveles más atractivos, ¿lo logrará el banco central?

Pemex, UNAM e IMP unidos por proyecto energético

Leonardo Lomelí (Especial)

Y en donde han dejado claro que trabajar en conjunto puede ser de gran ayuda para encontrar mejores soluciones energéticas es en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) bajo la dirección de Elizabeth Mar Juárez, Petróleos Mexicanos (Pemex) que lleva Víctor Rodríguez, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el rector Leonardo Lomelí al iniciar el primer proyecto conjunto de geotermia enfocado en la transición energética del país.

Lo que buscan es aprovechar la geotermia, que es una forma de obtener energía aprovechando el calor que existe dentro de la Tierra y en donde ven un enorme potencial geotérmico debido a su actividad volcánica y tectónica.

Datos analizados por el reportero Héctor Usla, indican que en el monitor de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad se tiene registro que la generación de energía geotérmica representó el 1.8 por ciento de la matriz energética al cierre de 2025, por lo que se encuentra por debajo de otras tecnologías como la nuclear (que aportó el 5.5 por ciento), fotovoltaica solar (10.7 por ciento), eólica (12), e hidroeléctrica (16.1).

La integración de todas estas institución es una buena señal, ya que reconocieron que durante años se realizaron esfuerzos aislados que limitaron el impacto de los proyectos, por lo que la colaboración actual sienta las bases para un nuevo modelo de trabajo conjunto y sobre todo puede ser el inicio de muchos otros para la transición energética que se requiere en México

Eso sí, también se tuvo el respaldo de la Secretaría de Energía (Sener) de Luz Elena González, ya que de obtenerse resultados puede ser una buena vía para integrar en las políticas públicas del sector, nada mal para arranque de año.

Desalojos en la mira

El tema tiene diversas aristas, una de ellas en el sector empresarial ante la incertidumbre jurídica que pudiera abrirse, lo cierto es que hoy la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva Hugo Aguilar sobre el proyecto de acción inconstitucional en tema de desalojos será el centro de atención.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.