Trump dice que Venezuela ganará con el petróleo ‘más en 6 meses que en los últimos 20 años’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Venezuela ganará con el petróleo más dinero “en los últimos seis meses” de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años.

En un esperado discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario afirmó que después del ataque en el que capturó al expresidente Nicolás Maduro, las autoridades que ahora dirigen el Ejecutivo venezolano aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo y también aceptaron la cooperación que les ha ofrecido la Administración Trump.

“El liderazgo es bueno e inteligente”, sostuvo, en referencia al Gobierno que ahora dirige quien fuera vicepresidenta de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

Trump aseguró en el Foro de Davos que su primer año de mandato ha sido un éxito en términos económicos y prometió que la bolsa doblará su valor, defendió sus aranceles y pidió al Congreso de Estados Unidos una ley que limite los intereses de las tarjetas de crédito al 10 por ciento.

“Nadie pensaba que un país haría algo como lo que hemos hecho nosotros”, dijo Trump en el foro económico de la élite europea, en el que prometió que la bolsa “doblará su valor en un período relativamente corto de tiempo”.

El mandatario también presumió de los últimos datos de inflación subyacente por debajo del 2 por ciento a finales de 2025 y aseguró que han “petrificado la inflación”.

Trump volvió a defender sus aranceles a nivel mundial frente a mandatarios que han tenido que lidiar con esas medidas coercitivas y llegó a decir que esos líderes “no son capaces de mirarle a los ojos” y reconocer que Estados Unidos mantiene la economía mundial “a flote” y permite que las economías de Europa existan.

Delcy Rodríguez pide a legisladores reformas petroleras

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió recientemente a los legisladores que aprueben reformas en la industria petrolera de Venezuela para permitir una mayor inversión extranjera.

Rodríguez señaló que las ventas de petróleo venezolano se destinarían a fortalecer los servicios de salud en crisis, el desarrollo económico y otros proyectos de infraestructura.

Delcy Rodríguez tiene previsto visitar Washington tras la captura y deposición de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca, sin detallar fechas o agenda de la líder chavista.

El anuncio sobre el viaje de Rodríguez se produce días después de una reunión entre Donald Trump y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a la que el mandatario estadounidense ha excluido de momento del proceso de transición en ese país por considerar que no cuenta con suficientes apoyos.

