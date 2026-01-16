María Corina Machado ‘ventila’ a Delcy Rodríguez: ‘Está cumpliendo órdenes de Trump, no tiene un acuerdo’

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este viernes 16 de enero en una rueda de prensa en Washington que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no tiene un acuerdo propio con el Gobierno de Estados Unidos, sino que se limita a cumplir “órdenes” del presidente estadounidense, Donald Trump.

Machado, quien se reunió este jueves con Donald Trump en la Casa Blanca, sostuvo que Rodríguez “está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo”, y destacó que la actual administración interina no representa al pueblo venezolano.

La dirigente venezolana aseguró estar “profundamente convencida de que tendremos una transición ordenada” en su país, aunque reiteró que será una transición encaminada a la libertad y al respeto de los derechos democráticos.

María Corina Machado expresa a Trump ‘su deseo’ de regresar a Venezuela

María Corina Machado recordó que en iniciativas anteriores de diálogo político, el chavismo “siempre se había salido con la suya” y subrayó que su postura es no depender de pactos que no reflejen los intereses del pueblo venezolano.

Además, reveló que durante la reunión con Trump expresó su deseo de regresar a Venezuela “lo antes posible” para participar de lleno en el proceso de reconstrucción democrática.

La visita de Machado a Washington ocurre en un contexto de fuerte atención internacional sobre la situación política venezolana tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos. En ese marco, el Gobierno de Trump ha mostrado un cambio de enfoque al reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, aunque mantiene conversaciones también con la oposición.

Machado afirmó que su lucha y la de la oposición es por un país libre y alineado con valores democráticos, confiada en que la presión internacional y el apoyo de la comunidad venezolana en el exterior contribuirán a una transición “estable y ordenada”.