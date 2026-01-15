La industria petrolera de Venezuela que Trump quiere opera con notas hechas a mano por ciberataques

Trabajadores jubilados de Petróleos de Venezuela tampoco han podido cobrar su pago de enero de 2026 por la caída de los sistemas.

La industria petrolera de Venezuela lleva un mes realizando sus operaciones diarias a través de llamadas telefónicas e informes escritos a mano, tras el ciberataque a la gigante petrolera estatal.

El 15 de diciembre, un ataque paralizó el sistema de Petróleos de Venezuela (PDVSA), obligando a la compañía a operar fuera de sus propias redes tecnológicas, según varias personas con conocimiento de la situación que no están autorizadas a hablar públicamente.

El ciberataque también retrasó los pagos a contratistas y empleados, así como la información sobre los datos de producción, según tres de las personas que hablaron para Bloomberg.

¿Qué otros sistemas de PDVSA quedaron dañados por el ciberataque?

No está claro quién llevó a cabo el ciberataque. EU, que presiona para controlar de manera indefinida las ventas futuras del petróleo venezolano después de la captura de Nicolás Maduro, no ha asumido la responsabilidad.

El incidente pone de manifiesto la fragilidad de la infraestructura tecnológica del país, incluso en la industria que más ingresos genera. Décadas de desinversión y corrupción han perjudicado a PDVSA, y las sanciones estadounidenses le han impedido adquirir lo necesario para actualizar sus sistemas.

El Ministerio de Petróleo de Venezuela y PDVSA no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El ataque también afectó la plataforma operativa de PDVSA, conocida como SCADA, que gestiona los procesos en refinerías, plantas de compresión y ductos. El software SAP de la compañía sigue inactivo y muchos procesos se realizan manualmente, según las fuentes. La compañía aún no puede acceder a las plataformas del sistema donde se ejecutan los datos de contabilidad, pagos y producción.

El correo electrónico interno también está inactivo, lo que restringe la comunicación oficial.

¿Cómo trabajan los empleados de PDVSA tras el ciberataque?

Los trabajadores de los departamentos jurídico, financiero, de ingeniería y de salud en Caracas, Barinas, Puerto La Cruz y El Tigre se comunican internamente por WhatsApp o Telegram. En las operaciones del petróleo de Venezuela en la Faja del Orinoco, los empleados se comunican por ahora a través de Telegram y Gmail.

Los empleados también están a ciegas sobre los pagos. Un jubilado de PDVSA afirmó que no pudo verificar el depósito de su pensión en enero debido a que el acceso a su cuenta en el portal de la empresa no estaba disponible. Se le pidió que entregara su información personal a mano a un empleado de la sede de PDVSA en Caracas, quien luego procedía a realizar los pagos a través de una cuenta diferente