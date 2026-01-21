Trump ‘le hace fuchi’ a México: Admite que EU no invitó al Gobierno de Sheinbaum a su Consejo de Paz

México no ha sido invitado a participar en el “Consejo de Paz” de Estados Unidos.

La secretaria mexicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, dijo este miércoles 21 de enero en Davos (Suiza) que su país no ha sido invitado hasta la fecha a participar en el “Consejo de Paz” del presidente Donald Trump, que ve como “un sistema paralelo” a la ONU, pero con “un planteamiento muy unilateral”.

“Está creando un sistema paralelo al que existe ya en Naciones Unidas”, señaló en una entrevista durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, donde encabeza la delegación mexicana.

En su opinión, frente al sistema de las Naciones Unidas, que describió como “un proceso multilateral y simétrico”, donde los países “tienen voz y voto”, lo que propone Trump “es realmente un planteamiento muy unilateral”.

“Vamos a ver cuántos países realmente se suman”, añadió.

Sobre el hecho de que Argentina y Paraguay sí lo hayan hecho, destacó que se trata de países que “están muy de acuerdo con lo que Trump está planteando”.

México reconoce legitimidad de Delcy Rodríguez: ‘Puede firmar acuerdos comerciales o energéticos con EU’

La secretaria mexicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aseguró este miércoles 21 de enero en Davos (Suiza) que actual Gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, “es legítimo” y puede firmar acuerdos comerciales o energéticos con Estados Unidos.

“Legítimo es en el sentido de que Delcy Rodríguez está actuando como vicepresidenta en ausencia de Nicolás Maduro, que está reconocido como el presidente, al menos por la mayoría de los países”, dijo durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF).

El Ejecutivo “está actuando con legitimidad y puede firmar estos convenios”, añadió la política mexicana, que recordó que Delcy Rodríguez era la ministra de Hidrocarburos de Venezuela.

En su opinión, Estados Unidos actuó con “mucha cautela” al dejar al frente del Ejecutivo venezolano a las personas que ya estaban gobernando el país, tras la operación militar estadounidense que depuso el 3 de enero pasado a Maduro.

“Creo que poco a poco se va a ir armando un proceso que va a llevar a una elección. Yo creo que es inevitable que Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y los que están en este momento en el poder poco a poco vayan aceptando una nueva era política”, añadió.

A su juicio, el proceso hacia unas nuevas elecciones va a llevar entre uno y dos años.