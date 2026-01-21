Atrae la estrategia mexicana frente a Trump

En la medida que más y más países y regiones entran en conflicto con el gobierno de Estados Unidos y se arriesgan a mayores e inesperadas sanciones, se valora más la estrategia seguida por la presidenta Claudia Sheinbaum. A partir de gestos de colaboración, con línea rojas muy bien definidas en cuanto a la defensa de la soberanía, ha logrado evitar las ofensivas comerciales emprendidas contra aliados tradicionales como los países europeos y Canadá. Por eso ha llamado tanto la atención en el mundo la estrategia de la “cabeza fría” que tan buenos resultados ha generado.

Otra vez Lenia siendo Lenia

Qué pasará con la ministra Lenia Batres que ayer, otra vez, se le observó distraída en el pleno de la SCJN. En toda la sesión estuvo callada, ensimismada y poco participativa, y cuando se le dio la palabra, en la discusión del recurso de apelación 11/2025, empezó a leer –como siempre– y leyó y leyó. Cómo se le habrán quedado viendo sus pares, que Batres cayó en la cuenta de que hablaba del amparo en revisión 7240/2023, sobre reproducción asistida, que al inicio de la sesión se dijo que quedaba en lista. El video de la sesión fue retirado, por alguna razón desconocida, de YouTube, pero en redes está el clip para quienes gusten.

Utiliza Marx Arriaga estructura de la SEP para su ‘insurgencia’

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos, llama a la rebelión contra la SEP de Mario Delgado ¡utilizando los recursos de la propia dependencia! Ayer, el funcionario publicó a los seleccionados para los círculos de estudio, donde “harán contrapeso a los Consejos Técnicos Educativos y a la burocratización educativa”, y utilizó los logos de la dependencia. Bien dice el dicho que no cuesta hacer campaña con sombrero ajeno.

Coach con ‘colmillo’

Muy contenta presumió ayer Kenia López Rabadán la reunión que tuvo con Diego Fernández de Cevallos. La presidenta de la Cámara de Diputados calificó el encuentro como “enriquecedor”, pues es “un gran abogado, un gran parlamentario y un gran debatiente”. Aunque reconoció que hablaron de la reforma electoral en ciernes, no quiso revelar cuál es la postura del Jefe Diego al respecto, y se limitó a comentar que “coincidieron en la necesidad de que haya un país democrático” y recordaron las anteriores reformas electorales. No habría que descartar que, con todo el colmillo que tiene el excandidato presidencial panista, haya coacheado a la presidenta de la Mesa Directiva no sólo para el debate de la iniciativa electoral, sino para la conducción de los trabajos legislativos.

CIDH revisará reforma judicial

Mientras aquí la nueva Corte los batea, instancias internacionales les tienden la mano. Resulta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó ayer a los representantes legales de 14 juzgadores, directamente afectados por la reforma judicial de septiembre de 2024, que fue aceptada su solicitud de queja presentada el 30 de abril contra el Estado mexicano por vulnerar principios fundamentales de independencia judicial, igualdad y no discriminación. En esta etapa, la CIDH ha remitido la petición al gobierno de México y dio tres meses de plazo, prorrogable hasta cuatro, para que presente sus observaciones. La cancillería será la instancia encargada de responder en el tiempo indicado.

Presumiendo visa

No crean que la senadora Julieta Ramírez se anduvo paseando ‘del otro lado’ de la frontera nada más para demostrar que su visa sí sigue vigente, tras señalamientos de que se la habrían cancelado. No, también se dedicó al shopping y hasta anduvo ofreciendo llevar cosas de un mall. Eso sí, después de su visita por Estados Unidos estuvo en Ensenada en un encuentro con transportistas.