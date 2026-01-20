Trump amenaza a Francia con arancel del 200% al vino y champán por ‘batear’ ir a la junta de paz en Gaza

La ministra de Francia de Agricultura, Annie Genevard, denunció el recurso al “chantaje” por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha amenazado a Francia con aplicar aranceles del 200 por ciento a sus vinos y champanes por no aceptar la integración en el Consejo de la Paz para Gaza, para así doblegar su posición.

“Es una declaración hostil hacia Francia” y “una amenaza que busca que los europeos se dobleguen”, señaló Genevard este martes en declaraciones al canal TF1 en reacción a las palabras del presidente estadounidense.

‘Es chocante’, responde Francia a Trump por arancel del 200% al vino y champán

Para la titular de Agricultura es “doblemente chocante” por “la dimensión de la amenaza” ya que plantea aranceles del 200 por ciento que afectarían de forma muy seria a unas producciones que dependen en gran medida de la exportación y también “es chocante porque es brutal”.

“Es para doblegar, es en cierta medida una herramienta de chantaje”, añadió antes de insistir en el carácter “extravagante” de la declaración de Trump cuando “los estadounidenses tienen también interés en acceder a un mercado de 500 millones de amigos”, en alusión al mercado europeo.

La ministra francesa quiso, en cualquier caso, mostrarse prudente sobre la reacción y estimó que “no se puede dejar ir a una escalada así”.

Genevard reaccionaba a las palabras de Trump en las que amenazaba con imponer a Francia aranceles del 200 por ciento al vino y al champán francés después de que París hubiera anunciado el lunes que no va a entrar en las condiciones actuales fijadas por Estados Unidos, en la Junta de la Paz para Gaza porque a su parecer cuestiona principios del multilateralismo y de la estructura de funcionamiento de la ONU.

Unas palabras que llegan en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y los europeos a cuenta de Groenlandia, que también han dado lugar a amenazas del presidente estadounidense de aranceles.