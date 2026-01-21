JPMorgan ‘alerta’ a Trump sobre un ‘desastre económico’ en EU por ‘tope’ en tasas de tarjetas de crédito

El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que la propuesta del presidente Donald Trump de imponer un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito provocaría un desastre económico en Estados Unidos, al obligar a los bancos a retirar líneas de crédito para la mayoría de los estadounidenses.

A comienzos de este mes, Trump pidió establecer por un año un límite del 10 por ciento a las tasas de las tarjetas de crédito y fijó como plazo el 20 de enero.

El presidente afirmó que su propuesta forma parte de un impulso más amplio para reducir los costos que enfrentan los estadounidenses. Ante la falta de detalles, bancos y empresas de pagos intentan prepararse para cualquier iniciativa que pueda surgir desde la administración.

En declaraciones desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Dimon señaló que su firma presentará un “análisis real” de la propuesta al gobierno y precisó que JPMorgan ya aportó algunas ideas sobre el tema, “pero no muchas”.

“Nuestro negocio, por cierto, sobreviviría”, afirmó Dimon. “En el peor de los casos, habría que reducir drásticamente el negocio de tarjetas de crédito”.

Citi, en contra del límite de la tasa de interés en tarjetas de crédito

Mark Mason, director financiero de Citigroup, dijo que el banco quiere cooperar con el impulso de asequibilidad por Donald Trump, pero no respalda su propuesta de imponer un tope a las comisiones de las tarjetas de crédito.

Un “tope probablemente daría lugar a una desaceleración significativa de la economía”, dijo Mason el miércoles 14 de enero en una llamada con periodistas después de que el banco reportó resultados del cuarto trimestre.

Añadió que la asequibilidad es un tema importante en el que Citi quiere colaborar con la administración, pero que “un tope a la tasa de interés no es algo que apoyaríamos, ni que pudiéramos apoyar, francamente”.

Grupos del sector bancario han dicho que un límite del 10 por ciento a las tasas amenaza con recortar la disponibilidad de crédito para ciertos clientes. Si el tope se aprueba, supondría un golpe enorme para un negocio clave de Wall Street.