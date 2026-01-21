Trump admite que quiere a Groenlandia por yacimientos de tierras raras: ‘Están bajo metros de hielo’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció abiertamente que el interés de su país en Groenlandia se debe a la existencia de importantes yacimientos de tierras raras y minerales estratégicos ocultos bajo el hielo del territorio ártico.

“Nos hemos dado cuenta de que existen muchas tierras raras y minerales raros bajo cientos de metros de hielo; es por eso que Groenlandia se ha convertido en un territorio estratégico para nosotros”, afirmó Trump ante líderes políticos y empresariales reunidos durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza,

El mandatario sostuvo este miércoles 21 de enero además que Estados Unidos se siente obligado a intervenir para garantizar la seguridad del territorio. “Ahora Estados Unidos se siente obligado a enviar nuestras fuerzas para proteger a Groenlandia, y espero que lo hagamos, ya que el pueblo de Groenlandia no tiene bases para protegerse, ni tampoco Dinamarca”, declaró.

Trump asegura que ‘no utlizará la fuerza’ para controlar a Groenlandia

No obstante, Trump aseguró que no pretende recurrir a la fuerza militar para lograr su objetivo. “La gente espera que yo utilice la fuerza, pero no voy a utilizar la fuerza”, dijo, al tiempo que afirmó que su gobierno buscaría respaldo internacional. “Estados Unidos pide a todos los países su apoyo para que Estados Unidos obtenga Groenlandia”.

En un tono controvertido, Trump también afirmó que se estaría presionando a su país para renunciar a sus supuestos derechos sobre la isla. “Nos están obligando a Estados Unidos a renunciar a sus derechos sobre Groenlandia, a pesar de que hemos obtenido ese territorio”, señaló, sin ofrecer mayores detalles.

El mandatario también recordó que durante la Segunda Guerra Mundial cuando Dinamarca cayó bajo el control nazi fue Estados Unidos el que defendió la isla y amplió su presencia con bases militares por toda su costa.

“Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó en solo seis horas de combate y fue incapaz de defenderse a sí mismo o Groenlandia”, apuntó.

Con información de EFE