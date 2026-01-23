Suecia se unió a la OTAN por ‘miedo’ a Putin: ¿Cuándo soldados están obligados a dar al grupo?

Suecia se unió a la OTAN en 2024, por lo que tiene compromisos con los países aliados.

Suecia ingresó a la OTAN desde 2024, luego de llenar una solicitud formal en 2022 tras la invasión rusa en Ucrania. Con su llegada, todos los países nórdicos quedaron bajo el paraguas de la OTAN, que ha reforzado su control sobre todo el mar Báltico.

El 7 de marzo de 2024, Suecia ingresó oficialmente a la OTAN y se convirtió en el miembro número 32. Mientras que Finlandia fue el estado 31.

Suecia ya era una nación cercana a la OTAN desde hace al menos tres décadas, tras el fin de la Guerra Fría y soldados suecos participaron en misiones de Kosovo y Afganistán.

En tanto, fueron la anexión de Crimea por Rusia en 2014 y finalmente la intervención militar rusa en Ucrania, en febrero de 2022, lo que llevó tanto a Finlandia como a Suecia a solicitar unirse a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

¿Cuántos soldados tiene Suecia y cuántos deben apoyar a la OTAN?

Según información de EFE en 2024, Suecia contaba con unos 25 mil soldados, además de ser potencia en la industria militar y tener la fuerza aérea más grande de los países nórdicos.

Según el artículo 5 de la OTAN, tras unirse a este grupo de países, Suecia debe considerar un ataque armado contra otro Estado Miembro como un ataque contra Suecia.

“Todos los Estados miembros deben acordar invocar el artículo 5 para activar la defensa de la OTAN. Es difícil determinar con exactitud cómo y con qué contribuirá Suecia, ya que depende de la situación y las circunstancias. No obstante, Suecia está obligada a apoyar a otros Estados miembros”, así como otras naciones deben ayudar a Suecia en caso de ser necesario, según las Fuerzas Armadas de Suecia.

Al respecto de cuántos soldados de las Fuerzas Armadas suecas deben trabajar en la OTAN, dicha autoridad indicó que se cubrirían entre 200 y 250 puestos.

“Se cubrirán entre 200 y 250 puestos durante un período de siete años. Principalmente, diversos tipos de puestos de personal —especialistas y generalistas— en la estructura de mando de la OTAN. Suecia cubrirá estos puestos con personal militar y civil”, indicó la autoridad sueca, con información actualizada hasta agosto de 2025.

En enero, Suecia y otras naciones enviaron elementos a Groenlandia para realizar misiones exploratorias en el territorio autónomo de Dinamarca, que ha sido objetivo de interés del presidente estadounidense Donald Trump. Para el 21 de enero, Suecia retiró a sus militares de Groenlandia.

El Ejército sueco informó en un comunicado que el objetivo de su visita fue para estudiar las condiciones para una participación en el futuro en maniobras en Groenlandia y en el Ártico.

Tanto Suecia como Alemania y otras naciones participaron en dicha acción como parte de una serie de maniobras conocidas como “Resistencia Ártica”, dirigidas por Dinamarca, para reforzar la seguridad en esa zona en defensa del flanco norte de la OTAN.

Con información de EFE y las Fuerzas Armadas suecas.