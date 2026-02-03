Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 3 de febrero: Síguela aquí en vivo

La mañanera de Sheinbaum este 3 de febrero desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza ‘la mañanera’ este 3 de febrero desde Palacio Nacional.

Habitualmente asisten los funcionarios del sector salud para brindar información sobre el avance de obras o sobre el manejo de enfermedades, como en el caso de sarampión.

¿Qué sucedió en la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum el 2 de febrero?

En la mañanera del 2 de febrero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que elevará la multa a Ticketmaster por la falta de claridad e irregularidades en la información durante la venta de boletos para las presentaciones de BTS.

Supuestamente, la empresa fue notificado el 28 de enero y se le otorgó un plazo de 10 días hábiles para ofrecer pruebas. En caso contrario, las personas tendrán que pagar hasta 5 millones de pesos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió la respuesta que recibió por parte del primer ministro de Corea del Sur, Lee Jae-myung, de la carta que envió días atrás para solicitar más presentaciones de la banda BTS en México.

Afirmó que el presidente de Corea del Sur dijo que se pondría en contacto con la empresa encargada de BTS, pero sin confirmar si esto garantizaría más conciertos de la boy-band.