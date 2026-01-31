De la Fuente dice que México ayudará al ‘país que lo requiera’ en medio de presión de EU por Cuba

Juan Ramón de la Fuente participó en la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de las amenazas del presidente Donald Trump a países que ofrecen apoyo a Cuba, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo que México proporcionará ayuda humanitaria al país que lo requiera.

“No vamos a permitir que no haya esa ayuda humanitaria donde se necesite”, resaltó el canciller mexicano y evitó mencionar el nombre de Cuba, debido a las conversaciones que sostiene aún con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo la requiere y lo vamos a seguir ejerciendo”, aseguró.

Al participar como invitado especial en la Reunión Plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el funcionario explicó a los legisladores que esta decisión se debe a que “este es el mecanismo que nos permite tener vivo el diálogo y nos permite mandarle el mensaje a los pueblos que le requieren”.

Juan Ramón de la Fuente aboga por mantener diálogo con países

Durante los trabajos que se realizan en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al secretario insistió también en la posición del gobierno mexicano frente a las políticas del presidente estadunidense, Donald Trump.

“Nuestra política exterior es exitosa porque tenemos principios constitucionales que son fundamentales y que siguen teniendo una enorme vigencia”, dijo.

“Nuestra Constitución nos permite, con toda claridad, en momentos difíciles, cuando hay que tomar decisiones que son muy sensibles, que no son fáciles, revisemos los principios constitucionales y ahí vamos a encontrar la respuesta”.

Planteó a los diputados federales de Morena que “la solución pacífica de las controversias es otro principio fundamental que nos ha servido muchísimo en estos tiempos. México es un país pacifista, por supuesto, y estamos siempre buscando la solución pacífica, aun en conflictos que no nos afectan directamente”.

“México plantea siempre: encontremos la solución dialogada, encontremos la solución diplomática; para eso estamos, para eso está la diplomacia, y estas son las posiciones de nuestro país”, reiteró.

Protección a mexicanos en el extranjero

Informó también que, en materia de migración, el panorama es complejo y que “nuestra principal preocupación, ocupación y obligación ha sido la protección de nuestros paisanos en los Estados Unidos”.

Precisó que de los 160 mil que han sido repatriados y que ha sido atendidos por el gobierno, 135 mil de ellos habían solicitado y recibido asistencia consular.

“¿Quiénes son los que no reciben asistencia consular?, algunos que de manera individual y directa deciden regresar a nuestro país también”, indicó.

Comentó que “las visitas de protección consular a los centros de detención se han incrementado; en promedio hacemos casi 30 visitas al día, y necesitamos hacer más, porque a veces los centros de detención no están cerca de donde están las sedes de los consulados, hay centros de detención dispersos, el territorio es muy amplio”.

“Tenemos la red consular más grande que existe en el mundo; es decir, ningún otro país tiene una red consular del tamaño de la nuestra en otro país: 53 consulados, y están saturados muchos de ellos, y están trabajando a tope muchos de ellos”, explicó.

‘México se consolida como socio de EU

Sobre el tema comercial, expresó que “en estos esfuerzos que se hacen de manera coordinada con la Secretaría de Economía y con otras dependencias del gobierno federal, la verdad es que en ese esquema de confianza que se tiene, México ha seguido consolidándose como el principal socio comercial de los Estados Unidos”.

“Y no solamente somos el país que más le compra a los Estados Unidos, sino que somos el país que más le vende a los Estados Unidos. Y en el último año, a pesar de todas las nuevas dinámicas que existen hoy en día en el comercio internacional, se incrementó y se fortaleció esta posición de nuestro país”.

En este sentido, “pensamos que esta parte de la relación, que tiene sus características muy particulares, que entra mucho en el ámbito de la Secretaría de Economía, pero en la perspectiva de la Cancillería mexicana, que tiene que ver todo el conjunto de acciones y de interacciones que se tienen con nuestros vecinos y socios, vemos de manera optimista los avances en las negociaciones comerciales”.