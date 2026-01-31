‘Reforma electoral estará nutrida por la voz del pueblo’: Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez aseguró que los foros, diálogos y conversaciones sobre la iniciativa electoral presidencial ha sido enriquecida con diversas opiniones. (Cuartoscuro).

Ante federales de Morena, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que la reforma electoral “no vendrá de un escritorio, estará nutrida y legitimada por la voz del pueblo”.

Al inaugurar los trabajos de la Reunión Plenaria de la bancada mayoritaria morenista en el Palacio Legislativo, la funcionaria federal garantizó que “el Congreso tendrá su momento soberano para debatir y votar con todas las fuerzas representadas”.

Aseguró también que los foros, diálogos y conversaciones sobre la iniciativa electoral presidencial ha sido enriquecida con diversas opiniones recogidas en el micrositio para la reforma electoral.

En su mensaje inicial ante los diputados, la titular de Gobernación afirmó que “con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum vamos a fortalecer la democracia, garantizando la pluralidad, porque el movimiento de la cuarta transformación se enriquece de la diversidad”.

Aunque no se conocen los avances en las negociaciones secretas y privadas con las dirigencias nacionales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ni con la del, Partido del Trabajo (PT), ni tampoco los temas puestos en la mesa para los acuerdos, la secretaria aseguró que “hay claridad en los tiempos” y que “el Congreso tendrá su momento soberano para debatir y votar con todas las fuerzas representadas”.

En su discurso destacó que “con estos encuentros avanzamos en asegurar que la iniciativa que llegue a sus curules no venga de un escritorio, sino que esté nutrida y legitimada por la voz del pueblo”.

“Vamos por un sistema donde la voz de la gente se escuche fuerte y dicte el rumbo del país”, indicó.

Explicó que “ha sido mucha la labor realizada hasta ahora y queremos pedirles que continúen con ese impulso y compromiso hasta concretar todas las modificaciones legales necesarias para la transformación de México”.

¿Qué reformas tienen pendientes las y los legisladores?

Les anticipó a los diputados morenistas que, para el periodo ordinario de sesiones que iniciará este domingo 1 de febrero, “aún falta materializar las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la reforma referente a la reducción laboral a 40 horas semanales y, por supuesto, la reforma electoral, sólo por mencionar algunas”.

Planteó también que “la trascendencia de estos cambios ha sido posible gracias a quien hoy guía el rumbo de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum, su profesionalismo, su entrega absoluta y su profundo amor a la patria la han convertido en una estadista respetada y reconocida a nivel mundial”.

No obstante, precisó que “su mayor fortaleza está aquí, en su tierra, con un respaldo de un 77 por ciento del pueblo, no es gratuito, es la cosecha de gobernar con conciencia, con la ley en la mano, pero sobre todo con el corazón y el amor al pueblo”.

“Este respaldo nos envía un mensaje contundente: la confianza del pueblo es sagrada y nuestra lealtad al proyecto debe ser absoluta, no tenemos derecho a fallar, sigamos su ejemplo de entrega y trabajo incansable, porque en nuestras manos está el legado de nuestro movimiento”.

A la Reunión Plenaria de los legisladores morenistas, que se realiza en la sede de la Cámara de Diputados, asisten también los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; del Trabajo, Marath Baruch Bolaños; la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Esthela Damián Peralta; y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján.