Advierten exconsejeros del IFE daño a la democracia por sobrerrepresentación de Morena

[Fotografía. Cuartoscuro]

La sobrerrepresentación de Morena-PT-PVEM en la Cámara de Diputados degradó la vida democrática del país, y la oposición, aunque menos representada, no ha sabido cómo enfrentarlo, lo que ha dejado en orfandad a millones de mexicanos, expresó Jacqueline Peschard, exconsejera ciudadana del otrora Instituto Federal Electoral (IFE).

Durante la presentación del libro La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión –publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinado por María Marván, Jesús Orozco y Diego Valadés–, la exconsejera electoral dijo que hay un reclamo a la oposición por no hacer frente a las 19 reformas constitucionales que se han aprobado en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que lo que queda es un reclamo a los partidos de oposición, que no han, a pesar de su escasa representación, sabido salir a convocar, a discutir, a señalar todo lo que ha pasado en esta degradación de la política, sino que nos hemos quedado medio huérfanos de partidos políticos”.

Añadió que el proceso de constitución de nuevos partidos políticos es una oportunidad de encontrar “una fuerza política que sea capaz de arropar a todas las voces inconformes frente a lo que está sucediendo”.

Ante una eventual reforma electoral, Peschard destacó que el papel de la oposición será garantizar la representación de todos los mexicanos, pues de lo contrario se generará una afectación a los derechos.

“La representación debe de ser el reflejo de los votos, el reflejo de la decisión de los ciudadanos y constreñir esta representación a solamente las mayorías es algo que efectivamente daña y ataca esos principios y esos pilares democráticos, esos pilares constitucionales; hay una afectación a la Constitución, hay una afectación a los derechos de las personas y a los derechos políticos, que hemos construido a lo largo de los últimos 50 años”.

José Woldenberg, expresidente del IFE, arremetió contra el Instituto Nacional de Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y señaló que “deformaron la idea misma de representación, crearon una mayoría parlamentaria excedida sin suficiente apoyo ciudadano, jibarizaron a los partidos opositores y abrieron la puerta a lo que ya hemos observado”.