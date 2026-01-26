Para PT y Verde, pluris, dinero y el fuero son innegociables: Ugalde

Luis Carlos Ugalde Ramírez destacó que en la propuesta que se ha mencionado “no se aborda el tema más importante de todos, que es la penetración del crimen organizado en las elecciones”. [Fotografía. Cuartoscuro]

La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum “no pasará” y su propuesta quedará en un frustrado intento, porque los temas y las figuras de los legisladores plurinominales, el dinero público a los partidos y el fuero legislativo son “no negociables” para el PVEM y el PT, anticipó Luis Carlos Ugalde, expresidente del ex Instituto Federal Electoral (IFE).

El politólogo y consultor electoral adelantó también, en entrevista con El Financiero, que las posibles gubernaturas a esos partidos a cambio de su voto “no serán un incentivo” porque su lógica es otra: seguir sobreviviendo con el mismo modelo político.

“Muchos han comentado que a lo mejor el gobierno podría ofrecerles gubernaturas, pero la lógica del PVEM es muy clara: si tengo un partido que tiene de existir más de 30 años ¿por qué voy a poner en riesgo ese modelo, si así puedo seguir existiendo los próximos 30 años?”, planteó el analista.

“Por eso no veo que una o dos gubernaturas, como se comenta, sean un incentivo para que el partido apruebe una disminución de pluris, de financiamiento o el tema del fuero legislativo”, dijo.

Subrayó que “la reforma electoral no pasará en tres temas que afectan al PVEM y al PT: uno, cualquier modificación o disminución a la figura de los plurinominales; dos, cualquier reducción en el financiamiento público de los partidos políticos, ya sea el ordinario como el de campañas; tres, la figura del fuero legislativo. Esas tres condiciones parecen ser no negociables, sobre todo en el caso del PVEM”, enfatizó.

Por ello, alertó que “si quieren que esos partidos voten la reforma, entonces tendrían que concentrarse en otros temas, que pueden ser más riesgosos. Uno, reducir los costos operativos del INE para organizar elecciones, lo cual implicaría la reducción y desaparición del Servicio Profesional Electoral Nacional, ese que garantiza que cada tres años haya elecciones bien organizadas”, expuso.

“El otro riesgo es modificar el modelo de votación de casillas cerca de tu casa por un modelo de votación en grandes centros, donde aglutine 100, 200 o 300 casillas, pero que tengas que desplazarte, con el objetivo de ahorrar recursos, y que entonces el gobierno diga que, en lugar de instalar 190 mil casillas o 170 mil, como fue en la última elección, instales 80 mil”, indicó.

“Y otro riesgo es hacer coincidir la consulta de revocación de mandato con la fecha de la elección federal intermedia, con carácter nacional, porque vas a contaminar todo”, advirtió.

Ugalde Ramírez destacó que en la propuesta que se ha mencionado “no se aborda el tema más importante de todos, que es la penetración del crimen organizado en las elecciones”.