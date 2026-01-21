Consejero prevé fracaso si hay recorte en el INE

El consejero Espadas presentó sus propuestas para la reforma electoral, entre las que se incluyen la supremacía del voto activo, es decir, que se respete a los ganadores y que el Tribunal Electoral no modifique los resultados. [Fotografía. Cuartoscuro]

Organizar una elección íntegra cuesta, por lo que disminuir los recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) encaminaría al país a un fracaso electoral, advirtió el consejero Uuc-kib Espadas.

En conferencia donde detalló sus propuestas para la reforma electoral, el consejero cuestionó el porqué busca reducirse la estructura del INE cuando es la necesaria para hacer elecciones de calidad.

“¿Reducir el gasto puede llevar a un fracaso electoral o del funcionamiento de los órganos electorales? Desde luego, no se puede organizar elecciones sin dinero”, manifestó.

“Organizar una elección íntegra cuesta, tenemos que seleccionar funcionarios de casilla que realmente no estén dispuestos a adulterar votos, eso cuesta mucho (...) Ha funcionado bien, ¿cuesta? Sí, pero su producto ha sido muy eficiente, ¿se puede sustituir por otro? Estoy en la mayor de las aperturas, pero siempre y cuando no se ponga en riesgo la integridad de la casilla”, sostuvo.

Sobre la propuesta para disminuir los salarios de los funcionarios electorales para que ganen menos que la presidenta, Espadas dijo que primero se tendría que conocer el salario real de la mandataria, pues hasta el momento es información que la Cámara de Diputados se ha negado a transparentar.

“Estoy muy tranquilo de discutir los sueldos cuando la Cámara de Diputados cumpla con el mandato judicial de decir cuál es el salario presidencial, pues ahí podríamos tener una base para discutir”, indicó.

El consejero Espadas presentó sus propuestas para la reforma electoral, entre las que se incluyen la supremacía del voto activo, es decir, que se respete a los ganadores y que el Tribunal Electoral no modifique los resultados para cumplir con paridad de género o acciones afirmativas; cambiar el método de designación de diputados para que se elijan por listas estatales y no por distrito, tal y como proponía el plan A del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es decir que todos sean plurinominales; reducir hasta en un 30% el financiamiento de partidos políticos y hacer más equitativa la distribución de los recursos económicos.