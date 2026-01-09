Urge Kenia López a blindar paridad de género en la reforma electoral

Kenia López Rabadán destacó que la reforma electoral generará un debate polarizado, no obstante, confió en que sus compañeras diputadas, sin importar el partido, defenderán dicho principio. [Fotografía. Cuartoscuro]

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que la reforma electoral, próxima a discutirse, debe blindar la paridad de género por la que muchas mujeres han luchado por décadas.

D urante un evento de la colectiva 50+1, al que acudió la ministra Yasmín Esquivel Mossa, López Rabadán destacó que la reforma generará un debate polarizado, no obstante, confió en que sus compañeras diputadas, sin importar el partido, defenderán dicho principio.

“Hoy estamos a punto de debatir una reforma electoral y yo quiero decirles: aquí hay algo que garantizar y es la paridad, no se toca.

“Por supuesto que seguramente habrá un debate y será álgido y será importante, incluso hasta polarizado, pero la paridad no se toca. Y estoy segura que esa es una posición de mis compañeras diputadas de todos los grupos parlamentarios, porque es un logro y no vamos a dar ni un paso atrás.

“He hablado con distintas organizaciones de mujeres y es lo que hay que blindar, hay que prever que no se toque”, indicó.

La senadora Carolina Viggiano, del PRI, coincidió en que las mujeres no pueden caer en la polarización porque deben ser constructoras de paz y de diálogo.

En tanto, la ministra Esquivel Mossa destacó que la paridad de género ha sido un avance que ha permitido en México tener la primera mujer presidenta de la República, así como una Corte y un Congreso con mayorías femeninas, y aseveró que mientras haya una mujer violentada, el tema seguirá en debate.

“Nos decía hoy un ministro: ‘es que el discurso de género ustedes ya deben pararlo’. Le dije no, mientras haya una mujer violentada en el mundo, vamos a seguir alzando la voz desde el lugar donde estemos”.

El evento reunió a políticas y empresarias de la colectiva, incluida María Elena Orantes, presidenta de la 50+1 Internacional y cónsul de México en Houston, Texas.