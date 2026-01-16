Claudia Sheinbaum delinea reforma: Ni quitar autonomía al INE, ni partido único

Claudia Sheinbaum pidió considerar en la reforma electoral la propuesta del INE de que la elección judicial se realice en 2028 y no en 2027. [Fotografía. Cuartoscuro]

La reforma electoral no sólo no busca “quitarle autonomía” al Instituto Nacional Electoral (INE), sino tampoco que Morena sea “el único partido”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria rechazó que la reforma electoral sea la ‘ley Maduro’ y, si bien aclaró que “todavía no tenemos la propuesta”, delineó los temas que contendrá la iniciativa que prevé tener lista la “primera semana” o “máximo la segunda semana de febrero”.

Garantizar la representación de las minorías; impulsar que los ciudadanos participen en la conformación de las listas de plurinominales; ampliar las consultas ciudadanas; modificar la participación de los mexicanos en el exterior; reducir el número de regidores en los municipios; fortalecer la fiscalización, y, sobre todo, reducir los gastos en general a los partidos políticos, al INE y los organismos públicos locales.

“(La reducción será) obviamente sin afectar la operación de las instituciones autónomas, que no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar, pero que sea algo razonable”.

Sobre el fuero de diputados y senadores, comentó que “estamos analizando hasta qué punto”.

La titular del Ejecutivo federal aseveró que la iniciativa de reforma electoral será “una propuesta que le va a gustar a todos”, porque “fortalece nuestro sistema electoral y garantiza la democracia”.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo manifestó que “la oposición, incluso la derecha no sólo nacional, sino internacional, ha querido decir que ‘en México no hay democracia’ y que ‘México va a un régimen autoritario’. Falso de toda falsedad. En México hay democracia, democracia electoral, democracia participativa, libertades absolutas”.

“Nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo, que en México la presidenta quiere tener el control de todo, que Morena ahora va a ser el único partido que exista en el mundo. No. Es el fortalecimiento del régimen de democracia electoral y participativa que ayuda a fortalecer la democracia en México. Ese es el objetivo de la reforma que estamos planteando”, enfatizó.

Sheinbaum Pardo, por otra parte, descalificó las sendas propuestas de reforma electoral presentadas por el empresario y activista Claudio X. González y por el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

“Por ejemplo, ayer me dieron la… Leí la propuesta que presentó Claudio X. González, bastante mala, por cierto.

“Leí la propuesta que presentó Lorenzo Córdova. (…) Tampoco está muy buena”, dijo.

Claudia Sheinbaum pide considerar que la elección judicial se realice en 2028

La inquilina de Palacio Nacional pidió, por otra parte, considerar la propuesta realizada por los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la cual plantea realizar la elección del Poder Judicial no en 2027, sino hasta el año 2028.

“Leí la propuesta que presentó el INE, aunque es larguísima. La verdad todavía no la acabo. Tienen algo ahí interesante: le propusieron a Pablo (Gómez, presidente la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral) que se llevara la elección de jueces para el ‘28, no el ‘27, para que no quede todo junto. El INE propuso eso. Hay que considerarlo”, instó.

Ante el desacuerdo del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con una reforma electoral, Sheinbaum Pardo indicó que tanto la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, serán los encargados de establecer un diálogo con todos.

Recordó que para elaborar la propuesta se llevaron a cabo foros, “y una vez que se presente la propuesta, ya también dependerá de los diputados y los senadores, en su aprobación”, acotó.

El PT y PVEM han sido aliados de Morena no sólo electorales sino también en el Poder Legislativo.