Sheinbaum, abierta a conservar a los ‘pluris’ en reforma electoral: ¿Qué propone para ellos?

Sheinbaum criticó que México tenga 'las elecciones más caras del mundo', y adelantó que ese problema será abordado en la reforma electoral.

¿Los diputados y senadores plurinominales ‘sobrevivirán’? La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que se estudia una propuesta para conservarlos en la reforma electoral que se llevará al Congreso de la Unión.

Sheinbaum comentó que de acuerdo con encuestas (cuyos resultados no presentó), los ciudadanos critican que los diputados y senadores plurinominales sean elegidos por las dirigencias de los partidos.

“Los llamados plurinominales, si existen que se eligen de manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos que en realidad, nunca van a buscar el voto con la gente“, dijo en su ‘mañanera’ de este jueves 15 de enero.

Sheinbaum ha criticado la existencia de los legisladores plurinominales. En junio de 2025, en una ‘indirecta’ al ahora senador Ricardo Anaya, dijo “estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio y estar con la ciudadanía. Esta idea de que estuviste seis años fuera de México (...) Eso es lo que se tiene que revisar”.

Ricardo Anaya llegó al Congreso al ser incluido en la lista de los senadores plurinominales del PAN. Estuvo en EU durante la mayoría del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El Gobierno también analiza que la reforma electoral reduzca el número de regidores en los municipios. Sheinbaum prevé que la propuesta de reforma electoral se presentará en los primeros días de febrero. “Les va a gustar a todos”, afirmó.

Sheinbaum llama al INE a ‘apretarse el cinturón’

Sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta Sheinbaum remarcó que la reforma electoral “no va por la autonomía” del organismo, pero sí exigió recortes de gastos.

“Tiene que haber una reducción de los gastos en general: A los partidos, al INE, a las OPLES. Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tienen que ser así“, indicó.

La presidenta de México agregó que el dinero que se recorte a los partidos y procesos electorales se “podrían utilizar en otras cosas” sin afectar la operación del INE y de los OPLES.

¿Qué dijo Sheinbaum a la oposición por crítica a la reforma electoral?

En la semana, la oposición lanzó críticas a la reforma electoral preparada por el Gobierno y la ‘bautizó’ como la ‘Ley Maduro’ al afirmar que Morena quiere “el control total de las elecciones” y convertirse en un partido hegemónico.

“Es una ley igualita a la que hicieron en Venezuela. Buscan destruir al INE, destruir los órganos jurisdiccionales encargados de sancionar, valorar y calificar las elecciones y, obviamente, destruir a los partidos políticos”, criticó ‘Alito’ Moreno, presidente del PRI.

Al respecto, Sheinbaum remarcó que “la presidenta de México no es autoritaria” y garantizó que la representación de las minorías en las elecciones está garantizada.