Reforma electoral, T-MEC e intervencionismo de EU, principales riesgos en 2026: Integralia

La reforma electoral, la renegociación del T-MEC y el intervencionismo de Estados Unidos en la región son tres de los 10 principales riesgos políticos que la consultora Integralia advierte para México en 2026.

En un informe, la consultora destaca que los 10 riesgos son propiciados por tres condiciones del entorno político que hacen de 2026 un año de riesgo político elevado: la concentración de poder en la coalición gobernante, el lento crecimiento de la economía y los obstáculos estructurales que enfrentan las empresas.

La consultora coloca a la reforma electoral como el principal riesgo, pues se perfila que la mayoría de Morena-PT-PVEM apruebe una enmienda que vulnere la integridad del sistema electoral y su capacidad para organizar contiendas equitativas, confiables, legales y transparentes, al disminuir las facultades operativas de los órganos electorales y restringir la competencia política, lo que afianzaría la concentración de poder del oficialismo.

El informe indica que aunque la reforma electoral no afecta de forma directa e inmediata el clima de negocios, “sí contribuiría a elevar el riesgo político, ya que habría una mayor concentración de poder, lo que a su vez aumentaría la incertidumbre de los agentes económicos y podría ahuyentar aún más la escasa inversión del país”.

En cuanto a la renegociación del T-MEC, advierte que el principal riesgo radica en que la revisión derive en un tratado funcionalmente más restrictivo, menos equilibrado y más en línea con los intereses de EU. Este ajuste, indica el informe, preservaría la integración regional, pero construiría un acuerdo más asimétrico y reduciría su profundidad y previsibilidad, elevando los costos regulatorios y operativos para México.

Resalta que los principales ámbitos de presión de Estados Unidos a México en la revisión del T-MEC son las reglas de origen más estrictas, mayor contenido de Norteamérica, sobre todo estadounidense; aranceles sectoriales; seguridad y migraciones; China; aranceles ‘espejo’, y control de inversión en sectores críticos.

Respecto del intervencionismo, destaca que acciones unilaterales militares y de seguridad por parte de Estados Unidos en territorio mexicano se han convertido en un escenario plausible, lo cual podría incrementar las tensiones diplomáticas y añadir un ingrediente de complicación a las negociaciones del T-MEC.

“La plausibilidad (que no es lo mismo que alta probabilidad) de este escenario aumentará la presión política sobre la presidenta Sheinbaum y podría causar fricciones con distintos grupos de la coalición gobernante, así como dificultades para mantener el liderazgo y la cohesión de Morena”, destaca.

Otros riesgos que identifica son la prolongación de la debilidad de la inversión como resultado de la incertidumbre generada con la implementación de reformas previamente aprobadas; la conflictividad social que aumenta disrupciones en carreteras, retrasos logísticos y otros impactos para el clima de negocios.