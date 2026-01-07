México alerta de posible aumento de intervenciones de EU en América

Alejandro Encinas recordó que la intervención de actores externos no sólo con contrarios al derecho internacional sino que históricamente no han prosperado.[Fotografía. EFE]

México reafirmó su preocupación de una posible escalada de invasiones por parte de Estados Unidos a otros países, durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar el conflicto de ese país con Venezuela.

“Colectivamente hemos recurrido durante décadas a los mecanismos políticos y jurídicos posibles para la solución de las controversias, la violación actual de este equlibrio pone en riesgo la estabilidad política, la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos.

“Expresamos nuestra preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento de las acciones militares de nuestra región, amenazando la paz y estabilidad de las américas”, expresó Alejandro Encinas, representante de México ante la organización.

Dichas expresiones son en torno a Colombia y México por presunta tolerancia al crimen organizado.

Sobre el actuar del gobierno de Donald Trump reiteró que es contrario al derecho internacional, por lo que llamó a ese país a “cesar y no repetir la agresión contra el gobierno y el pueblo de Venezuela, y privilegiar –en todo momento– las vías pacíficas para la solución de las controversias”.

Refrendó la disposición de México para ser mediador para la paz regional, y evitar “ una confrontación de mayores consecuencias”.

Sin mencionarlos, México hizo un reclamo a los países americanos que están respaldando las acciones del gobierno de Estados Unidos.

“Quienes justifican estos actos niegan la historia independiente de nuestra región. América no pertenece a una doctrina o a una potencia, el continente pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman y lo seguiremos defendiendo como un principio de la política exterior de nuestro país”, expresó Encinas.

Entre los países que han respaldado la intervención en Venezuela están Argentina, Panamá, Bolivia y El Salvador.

Recordó que la intervención de actores externos no sólo con contrarios al derecho internacional sino que históricamente no han prosperado. “La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha traído bienestar ni diferencias políticas”.

México reiteró la defensa a Venezuela para que mantenga su soberanía, incluida en el manejo de su petróleo.