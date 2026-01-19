Si hay recorte a partidos políticos, ‘que el reparto sea equitativo’: PVEM

El coordinador del PVEM difirió con su homólogo del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, que cuestionó la necesidad de una reforma electoral y sostuvo que siempre es “una buena oportunidad para revisar cuáles son las reglas del juego”. [Fotografía. Cuartoscuro]

Carlos Puente Salas, coordinador de la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados, acusó que hay inequidad en las reglas actuales de las elecciones, por lo que en la reforma electoral apoyarán una modificación que reparta el financiamiento de manera equitativa.

En entrevista con El Financiero, Puente Salas dijo que esperarán hasta que la reforma electoral sea enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poder fijar una postura clara, en tanto, delineó algunos de los puntos que el Partido Verde defenderá en la discusión.

“Disminución de recursos, ¿lo podríamos acompañar o no? Pues depende de cómo viniera. A qué me refiero, ¿puede haber una disminución de recursos? Sí, pero también sería una buena oportunidad para plantear que pudiera hacerse un ejercicio de reparto equitativo entre todas las fuerzas políticas”.

“¿Disminución de pluris? Bueno, muy bien, ¿de cuántos a cuántos? (...) Se ha hablado de muchas posibilidades, entonces, cuál de ellas estaríamos analizando, en cuál sí, en cuál no, y para no ir con especulaciones vamos a esperar a conocer cuál es planteamiento por escrito”, expresó.

A pregunta expresa, el coordinador del PVEM difirió con su homólogo del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, que cuestionó la necesidad de una reforma electoral y sostuvo que siempre es “una buena oportunidad para revisar cuáles son las reglas del juego”.

Destacó que “lo importante es que pueda salir por un amplio consenso, porque son las reglas del juego pues para todos” y será hasta que se conozca la iniciativa cuando se conozca la profundidad de los cambios.

Informó que hasta el momento no ha sido convocado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pero aclaró que el Partido Verde no será la manzana de la discordia en la coalición de la ‘4T’.

“La coalición está muy firme, hemos logrado transitar muy bien, acompañando todos los esfuerzos de nuestra presidenta (...) pero sin duda habrá que sentarnos a la mesa y platicar qué es lo que pudiéramos hacer. Si todo eso abona y todos nos ponemos de acuerdo y podemos transitar, adelante”, indicó.