‘La ‘4T’ tiene que reconocer la legitimidad de otros partidos’: José Woldenberg

José Woldenberg sostuvo que la ‘4T’ tiene que pensar una reforma donde puede haber altas y bajas de los partidos políticos y de las coaliciones y no en una reforma electoral para que, por las buenas o las malas, pueda mantenerse en el poder. [Fotografía. El Financiero TV]

Ante la eventual reforma electoral, José Woldenberg Karakowsky afirmó que la ‘4T’ tiene que reconocer la legitimidad de otras fuerzas políticas que representan a sectores que no están alineados con el discurso oficialista.

En entrevista para La Silla Roja de El Financiero Televisión, conducido por Leonardo Kourchenko y Enrique Quintana, el expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) advirtió que el reconocimiento a la pluralidad que se construyó entre fines de los años 70 y hasta 2018 se está perdiendo y destruyendo porque “la premisa que tiene la coalición gobernante es que ellos tienen la verdad en un puño, son la encarnación del pueblo y quienes los contradicen, pues no son más que representantes de intereses aviesos”.

Ante el panorama, Woldenberg Karakowsky urgió a retomar el diálogo: “Creo que deberíamos intentar restablecer una conversación de buena fe reconociendo la legitimidad de los otros. Y yo creo que va a costar trabajo porque desde 2018 se instaló un discurso impermeable a las necesidades, las aspiraciones, las iniciativas de quienes no están dentro de la coalición gobernante”.

Una muestra de que la coalición gobernante no reconoce la pluralidad política, explicó el expresidente del IFE, es la reforma electoral, cuya dinámica, aseguró, es distinta a otras, pues su singularidad radica en que debe ser el marco que permita la coexistencia y competencia de la diversidad y si ese es su objetivo, “la diversidad debe estar de acuerdo con las reglas del juego”; sin embargo, advirtió que la reforma electoral anunciada parecería ser una desde el gobierno para el gobierno y agregó que espera que ojalá no sea “el último clavo del ataúd” de la pluralidad.

Por lo anterior, Woldenberg afirmó que “México necesita que su sistema electoral siga siendo un sistema electoral abierto, donde la diversidad se exprese y donde sea el voto de los ciudadanos el que decida quién gobierna y de ahí cómo se componen las cámaras. Por eso es tan importante esta reforma que viene”.

Sostuvo que la ‘4T’ tiene que pensar una reforma donde puede haber altas y bajas de los partidos políticos y de las coaliciones y no en una reforma electoral para que, por las buenas o las malas, pueda mantenerse en el poder, pues eso puede terminar “erosionando la propia legitimidad de quienes gobiernan”.

El académico expresó que en México se están perdiendo los contrapesos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya nueva conformación, acusó, está alineada al gobierno, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que avaló la sobrerrepresentación de Morena y aliados; no obstante, destacó que queda una sociedad diversa que resiste al intento de homogenizar el pensamiento.

“Yo creo que tenemos una sociedad que ningún exorcista va a poder convertir en un ejército, digamos, que marche a un solo ritmo y bajo un mismo ideario”, indicó el expresidente del IFE.