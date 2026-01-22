Sheinbaum pone en duda la reducción de plurinominales: ‘Hay la posibilidad de mantener 500 diputados’

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que podría mantenerse los 500 diputados al no haber una reducción de plurinominales en la reforma electoral. (Fotoarte: El Financiero| Crédito: Cuartoscuro)

La reducción de los cargos plurinominales en la reforma electoral se encuentra en duda. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que se evalúa la posibilidad de mantener los 500 diputados, pese a que su postura inicial planteaba reducir la cantidad de cargos por representación proporcional en el Congreso.

La mandataria explicó que, en la fase final para presentar la iniciativa, se discute si se reduce o no el número de cargos por representación proporcional, también conocidos como plurinominales.

“Se está viendo el número de diputadas y diputados de representación proporcional”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante la pregunta: “¿Definitivamente se van a reducir (los diputados plurinominales)?”, respondió:

“No, estamos en esa revisión, las posibilidades de que permanezcan los 500 diputados o que pueda ver una disminución. Es lo último que se está trabajando, ya hay un borrador de la reforma y se va a presentar en febrero”, puntualizó.

¿Cuál será el cambio para elegir a los plurinominales?

La mandataria explicó que el objetivo de la reforma electoral, en lo referente a los plurinominales, es retirar a los partidos políticos la facultad de definir de manera directa quiénes acceden a un cargo por representación proporcional.

Con la iniciativa se busca que las y los aspirantes también acudan a territorio, realicen actividades de campaña y que, el día de la votación, la ciudadanía escriba el nombre o los nombres de las personas candidatas plurinominales de su preferencia.

“El objetivo es que las listas de las minorías no sean listas de los partidos políticos, que no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que tengan que ir a territorio de una u otra manera”, apuntó.

Previamente, se informó sobre la falta de consenso entre Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), para aprobar la reforma. Ambos partidos se pronunciaron en contra de puntos centrales de la iniciativa, como la reducción del financiamiento a los partidos políticos y la disminución de diputaciones plurinominales.

En este contexto, el 21 de enero iniciaron foros para que el PT y el PVEM expongan sus propuestas sobre los aspectos con los que no coinciden.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el encuentro se desarrolló “en muy buenos términos” y que los partidos presentaron sus puntos de vista sobre los cambios que se contemplan.

“Todavía no hay una decisión, pero se va avanzando (...) estamos en buen camino con los partidos políticos aliados. Aportaron sus ideas, sus puntos de vista en muy buenos términos”, expresó en la mañanera del 22 de enero.