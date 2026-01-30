Sheinbaum plantea a Trump que EU mande petróleo a Cuba: ‘México apenas manda 1% de su producción’

Sheinbaum remarcó que los envíos de petróleo a Cuba buscan evitar una gran crisis humanitaria en la isla por falta de energía.

El Gobierno de México planteará que sea Estados Unidos el país que mande petróleo a Cuba para evitar que la crisis humanitaria por la falta de energía se agrave en la isla, adelantó Claudia Sheinbaum este viernes 30 de enero.

La presidenta pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores hablar con EU para que la administración de Donald Trump explique “los alcances” de los aranceles a los países que den petróleo a Cuba.

“Se ha enviado a Cuba menos de 1 por ciento del (petróleo) de lo que produce, para que se ponga en contexto”, dijo en su ‘mañanera’ de este 30 de enero desde Baja California.

Sheinbaum apuntó que Cuba usa el ‘mejor’ crudo mexicano en sus plantas de generación eléctrica, que solo funcionan con mezclas ‘ligeras’, como Istmo y Olmeca, debido al deterioro en su infraestructura.

“Sin energía no funcionan los hospitales, los refrigeradores y se genera una situación de crisis humanitaria, de afectación a la vida de las personas. Nuestro interés es que eso no ocurra y eso es lo que queremos manifestarle al Gobierno de Estados Unidos”, detalló.

La falta de energía en Cuba provocó que 57 por ciento de la isla se quedará sin luz durante la noche del 29 de enero y se prevé que la cifra sea similar para este viernes.

“Di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que hable de esto con el Gobierno de Estados Unidos o que ellos envíen el petróleo. Es un tema de apoyo al Gobierno cubano”, puntualizó.

Sheinbaum adelantó que Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, dará más detalles de los envíos a Cuba en la conferencia ‘mañanera’ del próximo miércoles 4 de febrero.

¿México suspendió o no los envíos de petróleo a Cuba?

“La decisión de cuándo se envía (crudo), cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos”, fue la respuesta de Sheinbaum esta semana a una nota de Bloomberg sobre que México había cerrado la ‘llave’ del petróleo a Cuba.

Sheinbaum aclaró después que su declaración no confirmaba que Petróleos Mexicanos hubiera detenido los envíos de barriles de petróleo a Cuba. Bloomberg aseguró que la empresa había cancelado un cargamento que debía ser entrado este mes.

Según la orden ejecutiva firmada por Trump, Estados Unidos impondrá aranceles a los bienes de países que vendan o manden crudo a la isla caribeña. La presidenta Sheinbaum explicó que México envía petróleo a Cuba de dos maneras: Mediante contratos firmados con Pemex o vía ayuda humanitaria.

“La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa. México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”, apuntó la mandataria en su ‘mañanera’ del miércoles pasado.

Distintos cálculos independientes estiman que Cuba precisa actualmente de unos 110 mil barriles de petróleo al día. De ellos, algo más de 40 mil diarios se obtienen de pozos en la costa norte de la isla. Cuba debe importar los restantes 70 mil, aunque la falta de divisas hace que esa cifra no se alcance, lo que provoca apagones y escasez de combustible.

Jorge Piñón, investigador senior del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, explicó que Cuba solía cubrir su déficit de barriles de petróleo con cargamentos de Venezuela, Rusia y México, que enviaba entre 20 mil y 22 mil.

La situación se complicó para Cuba luego de que Marco Rubio, secretario de Estado, reveló que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acordó con EU ya no mandar más crudo a Cuba.